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РИА Новости
Культура

Новый фильм Тарантино за первый уикенд собрал в прокате 40 млн долларов

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино и актер Брэд Питт во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде"
Режиссер Квентин Тарантино и актер Брэд Питт во время фотосессии фильма Однажды... в Голливуде
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Квентин Тарантино и актер Брэд Питт во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Фильм "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, стал рекордным для Квентина Тарантино, сообщает издание Variety.
Как отмечает издание, картина собрала много положительных отзывов критиков, также она во многом обязана успехом актерскому составу - в картине среди прочих приняли участие Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби. Тем не менее, отмечает издание, лидерство в прокате удерживает анимационный фильм "Король Лев", собравший 75,5 миллионов долларов.
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Отмечается, что фильм Тарантино "Бесславные ублюдки", премьера которого состоялась в 2009 году, собрал в первый уикенд 38 миллионов долларов.
Фильм "Однажды в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Главными героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона. В России "Однажды в Голливуде" выйдет в прокат 8 августа.
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