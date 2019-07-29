Новый фильм Тарантино за первый уикенд собрал в прокате 40 млн долларов

Как отмечает издание, картина собрала много положительных отзывов критиков, также она во многом обязана успехом актерскому составу - в картине среди прочих приняли участие Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби. Тем не менее, отмечает издание, лидерство в прокате удерживает анимационный фильм "Король Лев", собравший 75,5 миллионов долларов.

Отмечается, что фильм Тарантино "Бесславные ублюдки", премьера которого состоялась в 2009 году, собрал в первый уикенд 38 миллионов долларов.

Фильм "Однажды в Голливуде" рассказывает о событиях, произошедших на закате "золотого века" Голливуда, в 1969 году. Главными героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона. В России "Однажды в Голливуде" выйдет в прокат 8 августа.