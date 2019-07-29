Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".

"Газпром" и Россия были готовы возобновить переговоры после выборов, когда будет понятна украинская политическая палитра и новое правительство. Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно", — сказал он.

Отвечая на вопрос, готов ли Киев к тому, что с 1 января у Украины может не быть газового транзита из России, Герус заметил, что "если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится".

"Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита. Есть интерес европейских компаний по своп-сделках, то есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПГХ для того, чтобы его продавать зимой", — подчеркнул Герус.

Между тем, по информации агентства "Украинские новости ", Совет национальной безопасности и обороны рекомендует кабмину обновить состав делегации на переговорах по газу в формате Украина — Россия — Еврокомиссиия с 2020 года и включить нее представителей компании "Магистральные газопроводы Украины".

Обсуждение нового контракта

Киев прекратила закупки газа у Москвы в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе. Дата новой встречи не назначена.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не получала от Украины официальных предложений по заключению альтернативных контрактов. По его словам, "поезд Киева ушел", так как европейское законодательство не позволяет "Нафтогазу" подписать новое соглашение до истечения предыдущего.