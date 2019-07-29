В больнице сообщили, что Навального выписали

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Алексея Навального выписали из больницы, рассказали РИА Новости в справочной 64 городской больницы имени Виноградова.
Ранее сообщалось, что Навального доставили из спецприемника в московскую больницу, в терапевтическое отделение, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Симоновский суд Москвы 25 июля санкционировал административный арест Навального на 30 суток, ему вменялось повторное нарушение порядка проведения митинга.
"Да, выписали, у нас выписка с часа до трех", - сказала администратор.
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