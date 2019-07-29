Главу полиции Днепропетровской области уволили после скандального видео

В 2018 году полицейские остановили автомобиль Глуховери за нарушение правил дорожного движения. В ответ генерал вызвал отряд специального назначения КОРД, который задержал патрульных и доставил на беседу к генералу. Полицейские сняли инцидент на видео, которое недавно появилось в Сети. После этого президент Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.