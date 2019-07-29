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РИА Новости

Главу полиции Днепропетровской области уволили после скандального видео

Вчера, 14:03
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КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Начальника управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили, сообщила пресс-служба ведомства.
В 2018 году полицейские остановили автомобиль Глуховери за нарушение правил дорожного движения. В ответ генерал вызвал отряд специального назначения КОРД, который задержал патрульных и доставил на беседу к генералу. Полицейские сняли инцидент на видео, которое недавно появилось в Сети. После этого президент Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.
© Фото : страница Виталия Глуховери в FacebookВиталий Глуховеря
Виталий Глуховеря
© Фото : страница Виталия Глуховери в Facebook
Виталий Глуховеря

"Приказом главы Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", — говорится в сообщении Нацполиции в фейсбуке.

По данным пресс-службы, исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначили Артема Васицкого.
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Ситуация на УкраинеАрсен АваковВладимир ЗеленскийВ мире
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