Главу полиции Днепропетровской области уволили после скандального видео

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Начальника управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили, сообщила пресс-служба ведомства.
В 2018 году полицейские остановили автомобиль Глуховери за нарушение правил дорожного движения. В ответ генерал вызвал отряд специального назначения КОРД, который задержал патрульных и доставил на беседу к генералу. Полицейские сняли инцидент на видео, которое недавно появилось в Сети. После этого президент Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.
Виталий Глуховеря
"Приказом главы Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", — говорится в сообщении Нацполиции в фейсбуке.
По данным пресс-службы, исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначили Артема Васицкого.