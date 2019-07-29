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РИА Новости

МЧС увеличит группировку сил на Дальнем Востоке перед новыми паводками

Вчера, 13:56
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© Фото : Управление информации МЧС РоссииМинистр МЧС России Владимир Пучков прибыл в район паводка на Дальнем Востоке
Министр МЧС России Владимир Пучков прибыл в район паводка на Дальнем Востоке
© Фото : Управление информации МЧС России
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. МЧС России продолжает наращивать группировку сил и средств в регионах Дальнего Востока, где на днях ожидается вторая волна паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В превентивных целях МЧС РФ осуществляет наращивание группировки, проводит расстановку сил и средств для ликвидации возможных последствий", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пик непогоды прогнозируется 30 и 31 июля. По предварительным данным, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области за 48 часов может выпасть до 30 миллиметров осадков. Сильные и ливневые дожди также ожидаются на севере Якутии, в Бурятии, Забайкальском и Приморском краях, Сахалинской и Амурской областях. На западе Магаданской области и севере Чукотского автономного округа ливни будут сопровождаться грозами и порывами ветра 15-20 метров в секунду.
"В городе Благовещенск уровень воды может подняться до 6,5 метров с подтоплением населенных пунктов ниже по течению", - отметил представитель ведомства.
Для защиты населения и объектов экономики в Амурскую область доставлено 20 комплектов водоналивных дамб, еще 16 комплектов - в Хабаровский край.
"Продолжается оповещение жителей, в том числе о необходимости быть готовыми эвакуироваться в пункты временного размещения", - резюмировал представитель министерства.
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Дальний ВостокАмурская областьРоссияПроисшествия
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