Зинаида Гречаный: Молдавия хочет восстановить стратегические отношения с РФ

После политического кризиса в Молдавии, когда страной фактически управляли два президента и два премьера, ситуация стабилизировалась, во власти утвердились социалисты и блок ACUM. Председатель парламента Молдавии и глава вошедшей в парламентское большинство партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаида Гречаный рассказала в интервью РИА Новости о том, как будут строиться отношения с Россией, что ждет бежавшего из страны олигарха, экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, почему власти снова собираются менять избирательную систему, а также каким образом страна намерена развивать сотрудничество с ЕАЭС.

– В последние годы отношения между Россией и Молдавией существовали больше на уровне президентов. Лишь в понедельник был отменен запрет на посещение Российской Федерации молдавскими чиновниками, принятый в 2017 году по инициативе правящей тогда Демпартии. Сильно ли навредил этот запрет отношениям Москвы и Кишинева?

– Я бы сказала, что этот запрет повлиял не столько на отношения с Российской Федерацией, сколько на ситуацию в Молдавии, потому что в России прекрасно понимали, что речь идет не об отношениях с нашей страной, а о безответственном поведении политиков, захвативших государственную власть. В то же время из-за нерешения многих вопросов на государственном уровнестрадали наши граждане, страдал бизнес, экономика нашей страны.

Если говорить об отношениях с Россией, то напомню, что фракция Партии социалистов в парламенте Молдавии поддерживала связи со своими российскими коллегами, мы участвовали в работе группы дружбы Россия – Молдавия в сессиях Межпарламентской ассамблеи СНГ, несмотря на запрет прежнего руководства законодательного органа. В беседах с российскими коллегами мы всегда чувствовали поддержку и готовность восстановить прерванные отношения на принципах двустороннего сотрудничества.

Огромную работу в восстановлении сотрудничества с Российской Федерацией провел и проводит сейчас президент Молдавии Игорь Додон, который приложил огромные усилия для того, чтобы максимально нивелировать нелогичные, неразумные и вредные для нашей страны действия прежних чиновников.

Конечно, сотрудничество между нашими государствами должно быть не только на уровне президентов – следует разблокировать все взаимоотношения. Я хочу напомнить, что первый зарубежный визит председателя парламента Молдавии с делегацией, в состав которой вошли представители от всех фракций правящей коалиции, состоялся в Государственную думу Российской Федерации, Совет Федерации и правительство РФ. Несмотря на то, что визит был в течение одного дня, он был очень конструктивный.

Что касается парламентского сотрудничества, то мы заверили, в том числе Совет Федерации, что молдавская делегация будет участвовать в заседаниях МПА СНГ и обязательно в них будет участвовать председатель парламента Молдавии. Уже созданы группы дружбы с Государственной думой и Советом Федерации, в которые вошли представители всех фракций парламента и которые возглавили депутаты-социалисты.

Если говорить о взаимных визитах чиновников, то никаких проблем в этом отношении не будет. Мы договорились, что необходимо разблокировать внешние отношения, как с Западом, так и с Востоком, потому что они зашли в тупик по всем направлениям, не только с Российской Федерацией. Новая парламентская коалиция, в состав которой вошли Партия социалистов и блок ACUM, совместно продвигает идею взвешенной внешней политики.

– Недавно вы вместе с премьером Майей Санду посетили Брюссель. Когда планируется похожий визит в Россию?

– Я уже отметила, что на уровне парламента такой визит в Россию был. Думаю, что встреча премьеров состоится в скором будущем – приглашение от российской стороны в адрес премьер-министра Молдавии есть, и можно также ожидать проведения двусторонней встречи между правительствами. Эта тема обсуждается, ведутся переговоры. Есть протокол – сначала встречаются министры иностранных дел, потом готовится визит премьеров.

Мы понимаем, что Молдавия нуждается во взвешенной внешней политике, в восстановлении и развитии отношений со всеми странами как на Западе, так и на Востоке. Крайне важным для Молдавии является восстановление полноценного сотрудничества с Российской Федерацией на всех уровнях. И что особенно важно, нам удалось добиться единого мнения в этом отношении.

Так, председатель Европейского парламента Давид-Мария Сассоли во время нашей встречи в Брюсселе заявил, что в Европарламенте поддерживают взвешенную внешнюю политику, которой придерживается парламентское большинство, правительство, и которую продвигает наш президент. Председатель Европарламента считает, что люди с большой надеждой смотрят на действия новой коалиции, ожидая позитивных изменений. Европейский парламент готов всячески поддерживать и правительство Молдовы, и парламент в этом отношении. Господин Давид-Мария Сассоли также отметил, что тестом на прочность нашей коалиции станут местные выборы, которые пройдут 20 октября 2019 года.

– Прошлый созыв парламента принял еще одно решение, которое осложнило отношения с Россией, это так называемая борьба с российской пропагандой, которая обернулась запретом российских новостных и аналитических телепередач. Что парламент планирует делать в связи с этой ситуацией, поскольку представители местных СМИ говорят, что действующий запрет является цензурой?

– Мы обсуждали эту проблему во время визита в Госдуму. Из этой ситуации необходимо найти выход, так как пострадали не только российские информационные и аналитические каналы, но и другие. В настоящее время мы готовим решение этого вопроса.

– Новая власть решительно взялась за исправление ситуации в стране и обещает реформы во многих областях. Какие направления являются приоритетными на сегодняшний день?

– Приоритетными для действующей власти сегодня является обеспечение политической стабильности, которая подразумевает и экономическую стабильность, что очень важно для развития страны. Должны быть проведены реальные реформы в судебной системе, потому что никакие инвестиции не придут в страну, если не работает юстиция.

Парламентское большинство заявило также о своей решимости внедрять реформы на благо граждан, бороться с коррупцией, восстанавливать прагматические отношения с партнерами по развитию и поддерживать сбалансированную внешнюю политику. Очень важным для нас является проведение грамотной социальной политики.

– Во многом успех работы парламента зависит от прочности правящей коалиции. Премьер Майя Санду, как один из лидеров блока ACUM, говорила о необходимости подписания нового детального соглашения между сторонами, создавшими правящее большинство. Как вы считаете, что должен включать в себя этот договор, и когда он может быть подписан?

– О подписании такого документа заявил и президент Додон, который считает, что проигравшая Демократическая партия будет пытаться расколоть правящее большинство любыми способами. Поэтому партии, входящие в коалицию, должны подписать соглашение, в котором они возьмут на себя обязательство перед обществом "не заигрывать с Демпартией".

Необходимо довести до конца работу по очищению всех структур власти и постараться обеспечить стабильность, поэтому позиции по всем важнейшим решениям, по нашему мнению, должны согласовываться. Кроме того, есть приоритеты правительства, которые исходят из различных обязательств, которые будут поддерживаться парламентским большинством. Это также должно быть отмечено в соглашении.

– Парламент уже одобрил в первом чтении и планирует утвердить во втором возвращение к пропорциональной избирательной системе. Тем не менее 20 октября будут проводиться повторные выборы минимум в пяти округах, в том числе в Западной Европе, поскольку депутаты стали членами правительства или отказались от мандатов. Какие еще минусы были выявлены после проведения выборов в феврале?

– Уточню: не в пяти – пока в трех округах. Пять депутатов уходят из парламента, но двое из них были избраны по спискам и только трое – по округам. Речь идет о проведении повторных выборов в трех округах: в европейском округе, где должна проголосовать диаспора, в 33 округе в Кишиневе и в округе в Приднестровском регионе. Выборы нужно провести, и мы не будем менять закон под кого-то конкретно. Отмечу также, что Партия социалистов будет выдвигать своих кандидатов по этим округам.

По поводу возвращения к пропорциональной системе: проект изменений в Кодекс о выборах был принят в первом чтении, сейчас дорабатывается во втором. Когда будет готов, будет вынесен на голосование парламента. По этому законопроекту уже были проведены слушания, а также консультации с гражданским обществом. Речь идет не только о возврате к пропорциональной системе, это также изменение тех статей закона, которые предусматривают, в частности, агитацию в день выборов, отказ от дня тишины. На практике выяснилось, что внесенные ранее поправки были очень негативны, они сбивают с толку избирателя. Кроме того, проект предусматривает аннулирование некоторых положений, которые демократы внесли для того, чтобы им было удобно проводить выборы.

– Прежний состав КС, который принимал неоднозначные решения, добровольно ушел в отставку. В ближайшее время должен быть выбран новый состав, причем двух из шести судей назначает парламент. Как не допустить ситуации, когда КС трактует законы по чьей-либо указке? И могут ли в будущем повториться ситуации, когда судьи КС отстраняют президента на пять минут, чтобы одобрить закон, с которым не согласен глава государства?

– Этого не должно быть, потому что речь идет об узурпации власти. Чтобы исключить повторения прежней ситуации, хоть это и не было предусмотрено законом, в Конституционном суде начали проводить конкурсы на замещение вакантных должностей. Должны быть избраны специалисты, которые очень хорошо знают конституционное право – по два кандидата от правительства, парламента и Высшего совета магистратуры. Это должны быть люди, которые не будут служить чьей-то партии. Они присягают на верность молдавскому народу и конституции. Они призваны защищать конституцию, а не подменять ее, как было при прежнем составе Конституционного суда. Мы очень надеемся, и это в наших силах – подобрать таких людей.

– На сегодняшний день Демпартия добровольно ушла в оппозицию и занялась внутренним реформированием, чтобы в сентябре избрать новое руководство. У вас нет опасений, что демократы захотят взять реванш или попробуют после смены внутренней власти присоединиться к правящей коалиции?

– Мы обсудили этот вопрос и приняли решение на политическом уровне, что ни социалисты, ни представители блока ACUM не будут перетягивать к себе депутатов из других фракций.

– Бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк покинул страну, но не отказался от мандата депутата. При этом его обвиняют в попытке узурпации власти в стране. Как можно привлечь его к ответственности, если на сегодняшний день даже неизвестно, куда именно сбежал демократ?

– На этот вопрос может ответить новый генеральный прокурор. На этой неделе президент Молдавии должен назначить временно исполняющего обязанности генерального прокурора по предложению Совета прокуроров или по предложению парламента. В свою очередь, новый исполняющий обязанности генерального прокурора должен поднять все документы, посмотреть, что есть, потому что материалов очень много, но почему-то судебные органы, в том числе прокуратура, до сих пор тянули все эти дела.

– Ранее президент Додон говорил о том, что намерен добиться сотрудничества Молдавии с ЕАЭС на уровне правительства и парламента. Какие шаги уже предприняты в этом направлении?

– Мы объявили о том, что будем сохранять все подписанные ранее международные соглашения, в том числе соглашение, в соответствии с которым Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Мы будем участвовать – и уже есть приглашение – в саммите спикеров парламентов стран-членов ЕАЭС в Астане. В том числе такое приглашение получила я как председатель парламента. Будет сформирована делегация для участия в этом форуме.

– Майя Санду во время визита в Брюссель сообщила, что новый кабмин будет настаивать на выводе российских войск с территории Приднестровья. Позиция президента и партии социалистов по этому вопросу отличается от той, что была высказана лидером блока ACUM. Не помешают ли разногласия по этому вопросу совместной работе парламентского большинства?