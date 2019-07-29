Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T12:55Z
https://ria.ru/20190729/1556965653.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155696/62/1556966222_0:0:5340:3003_1036x0_80_0_0_ba6e24f4172f5446c7f86be7db5b7212.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии

Вчера, 12:55
19785
© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника в Сирии
Американская военная техника в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Задачами подготовленных США боевиков являются уничтожение нефтегазовой инфраструктуры и теракты против правительственных войск Сирии. Такое заявление сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль", — уточнил он на брифинге в Минобороны.

Подготовка диверсантов

Рудской рассказал, как работают американские специалисты.
"В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир ас-Саура" и ряда мелких групп боевиков для так называемой Армии арабских племен. Общая численность боевиков достигает 2,7 тысячи человек", — заявил он.
Минобороны выяснило, что часть прошедших подготовку боевиков перебрасывается вертолетами американских ВВС в Заевфратье.
При этом наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки.
Кроме того, в Заевфратье по-прежнему поставляются американские вооружения и техника.
"В обмен на помощь в контрабанде нефти США "накачивают оружием" как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга. Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе", — пояснили в российском военном ведомстве.

В чьих руках нефтяная контрабанда?

Американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений на восточном берегу Евфрата, по сути отобрав у террористической группировки ИГ* контрабандный бизнес, отметил Рудской.

"Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений. <...> В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает 3,5 тысячи человек", — сказал он.

В частности, организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак".
Члены движения Талибан, Афганистан
24 декабря 2018, 08:00
Откуда ждать нового удара террористов
"Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии. <...> Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ*", — добавил Рудской.
Уточняется, что часть доходов от контрабанды углеводородов идет на подготовку боевиков и подкуп шейхов родоплеменных союзов.

Теракты, жертвы, подготовка новых диверсий

На подконтрольных США и коалиции территориях в июне и июле произошло более 300 терактов, погибли 225 человек, заявил Рудской.
"За последние четыре месяца жертвами нападений, минометных и артиллерийских обстрелов террористов с территории Идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей", — добавил он.
Более 240 сирийских военных и 100 гражданских лиц получили ранения.
Дети смотрят на оружие, оставленное боевиками ИГ (запрещена в РФ) в Кобани, Сирия. 2015 год.
12 февраля, 08:00
"Львята халифата". Страшное наследие исламских террористов
Также Вашингтон не помогает выжить людям в созданном им лагере "Эль-Холь", в котором содержатся 75 тысяч человек.
"В основном это женщины и дети. Вопреки всем призывам международной общественности США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически не пригодном для жизни, а по сути, концентрационном лагере", — рассказал Рудской.
Кроме того, сейчас готовится наступление боевиков на юго-западе идлибской зоны деэскалации, рассказали в Генштабе. Помимо этого, террористы развязали кампанию по дискредитации действий российских специалистов в этом регионе.
Между тем полеты авиации ВКС в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки. Также продолжается работа по налаживанию мирной жизни и возвращению беженцев, пояснили в Генштабе.
Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
26 июля, 14:02
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей

США в Сирии

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
В декабре 2018-го Вашингтон объявил об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из арабской республики. Тем не менее в стране все еще остаются американские военные и проводятся локальные операции.
Так, в понедельник самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, погибли мирные жители.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
22362417112
Обсудить 25
Война в СирииСергей РудскойРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
США как всегда несёт в Мир добро, демократию и благоденствие излюбленными своими методами и способами! Диверсии, терроризм и подрывная деятельность - это излюбленные способы достижения нужных результатов у Империи Зла! А бесконечная и пустая говорильня про права человека и про прочие свободы - это всего лишь дымовая завеса для прикрытия! И это нужно давно понять нашим псевдо либералам и прочей несистемной оппозиции...
29 июля, 13:14
Игорь Соколов
50000464
В войне с террористами надо их уничтожать, а не слушать, что скажут в просвещенной Европе. Уничтожать даже тогда,когда они сидят в одном окопе с американцами. США надо гнать оттуда и уже так настойчиво, что бы они поторопились. А у нас как вседа - размахнулись на рубль, а ударить побоялись, а вдруг осудит мировая демократическая общественность.
29 июля, 13:03
Vladidmir Kanygin
5010115
Рекомендуем
Форсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения
РИА
Новости
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трампу предложили "выигрышный ход" против альянса Путина и Си
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
В Индии родился ребенок-русалка
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
На Украине решили реформировать СБУ
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
Собака породы бордер-колли по кличке Чейзер (Chaser)
Умерла "самая умная" собака в мире
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния