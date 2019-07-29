Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Задачами подготовленных США боевиков являются уничтожение нефтегазовой инфраструктуры и теракты против правительственных войск Сирии. Такое заявление сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль", — уточнил он на брифинге в Минобороны.

Подготовка диверсантов

Рудской рассказал, как работают американские специалисты.

"В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир ас-Саура" и ряда мелких групп боевиков для так называемой Армии арабских племен. Общая численность боевиков достигает 2,7 тысячи человек", — заявил он.

Минобороны выяснило, что часть прошедших подготовку боевиков перебрасывается вертолетами американских ВВС в Заевфратье.

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При этом наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки.

Кроме того, в Заевфратье по-прежнему поставляются американские вооружения и техника.

"В обмен на помощь в контрабанде нефти США "накачивают оружием" как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга. Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе", — пояснили в российском военном ведомстве.

В чьих руках нефтяная контрабанда?

Американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений на восточном берегу Евфрата, по сути отобрав у террористической группировки ИГ* контрабандный бизнес, отметил Рудской.

"Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений. <...> В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает 3,5 тысячи человек", — сказал он.

В частности, организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак".

"Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии. <...> Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ*", — добавил Рудской.

Уточняется, что часть доходов от контрабанды углеводородов идет на подготовку боевиков и подкуп шейхов родоплеменных союзов.

Теракты, жертвы, подготовка новых диверсий

На подконтрольных США и коалиции территориях в июне и июле произошло более 300 терактов, погибли 225 человек, заявил Рудской.

"За последние четыре месяца жертвами нападений, минометных и артиллерийских обстрелов террористов с территории Идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей", — добавил он.

Более 240 сирийских военных и 100 гражданских лиц получили ранения.

Также Вашингтон не помогает выжить людям в созданном им лагере "Эль-Холь", в котором содержатся 75 тысяч человек.

"В основном это женщины и дети. Вопреки всем призывам международной общественности США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически не пригодном для жизни, а по сути, концентрационном лагере", — рассказал Рудской.

Кроме того, сейчас готовится наступление боевиков на юго-западе идлибской зоны деэскалации, рассказали в Генштабе. Помимо этого, террористы развязали кампанию по дискредитации действий российских специалистов в этом регионе.

Между тем полеты авиации ВКС в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки. Также продолжается работа по налаживанию мирной жизни и возвращению беженцев, пояснили в Генштабе.

США в Сирии

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*), причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

В декабре 2018-го Вашингтон объявил об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из арабской республики. Тем не менее в стране все еще остаются американские военные и проводятся локальные операции.

Так, в понедельник самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, погибли мирные жители.