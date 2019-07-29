Президент Казахстана наградил Игоря Крутого орденом "Дружба"

НУР-СУЛТАН, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил российского композитора Игоря Крутого орденом "Достык" ("Дружба") второй степени за укрепление дружбы и сотрудничества между народами РФ и Казахстана, говорится в указе главе казахстанского государства.