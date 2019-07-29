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РИА Новости
Культура

Президент Казахстана наградил Игоря Крутого орденом "Дружба"

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи
Композитор Игорь Крутой на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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НУР-СУЛТАН, 29 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил российского композитора Игоря Крутого орденом "Достык" ("Дружба") второй степени за укрепление дружбы и сотрудничества между народами РФ и Казахстана, говорится в указе главе казахстанского государства.
"За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России наградить орденом "Достык" II степени Крутого Игоря Яковлевича - композитора, Российская Федерация", - говорится в документе.
Крутой в понедельник празднует 65-летний юбилей.
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КультураКасым-Жомарт ТокаевИгорь КрутойРоссияКазахстанВ мире
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