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РИА Новости

В Петербурге двое мужчин получили по 4 года колонии за истязание подростка

Вчера, 12:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 4 годам лишения свободы каждого из двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее пресс-служба СК РФ сообщала о возбуждении нескольких уголовных дел после избиения подростка в Санкт-Петербурге за совершение им действий сексуального характера в отношении своей малолетней сестры. Как установило следствие, в ночь на 19 февраля в квартире одного из домов по Будапештской улице два местных жителя после распития спиртных напитков с матерью школьника, ведущей асоциальный образ жизни, нанесли ему несколько ударов руками и ремнем. Следствие установило также факты неоднократного совершения подростком действий сексуального характера в отношении младшей сестры.
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Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой сообщал, что мальчика избивали и пытали знакомые его матери, заставляя признаться в сексуальных домогательствах к годовалой сестре. После госпитализации 13-летнего подростка уголовные дела, в частности, были возбуждены по статьям "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Их передали для дальнейшего расследования в ГСУСК РФ по Петербургу.
"Фрунзенский районный суд ... Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в … истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору … Суд назначил наказание Караванову - 4 года … Белякову - 4 года", - говорится в сообщении судебной пресс-службы.
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Как уточняет это ведомство, с учетом наказания, назначенного Белякову ранее Пушкинским судом, он проведет в колонии строгого режима 7 лет.
Как установил суд, Караванов и Беляков, в частности, не менее 19 раз ударили подростка ремнем с металлической пряжкой. Также они не менее четырех раз использовали "устройство, позволяющее оказывать воздействие электрическим током". "Караванов находился в состоянии опьянения, вызванном употреблением психотропных веществ", - уточняет пресс-служба судов.
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Судебная пресс-служба информирует, что подсудимые, которые признали вину, причинили подростку "длительную мучительную физическую боль, психические страдания, а также множественные гематомы и ссадины в области головы, шеи, туловища, рук и ног", однако ущерба здоровью это не нанесло. Также школьник получил ушиб левой почки, что расценивается как легкий вред здоровью. Суд обязал подсудимых выплатить в пользу территориального фонда медстрахования около 20 тысяч рублей.
"Законный представитель потерпевшего заявил суду, что никаких претензий к подсудимым не имеет", - заключает объединенная пресс-служба городских судов.
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