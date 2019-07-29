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РИА Новости

Меркель посмотрела ряд эпизодов сериала "Слуга народа", заявил Климкин

Вчера, 11:46
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CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела несколько эпизодов сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл украинский президент Владимир Зеленский.
Популярность Зеленскому на Украине принесла роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько в сериале "Слуга народа". По сюжету, герой Зеленского по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.

"Я специально пересмотрел несколько серий... Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - сказал Климкин в интервью агентству "Укринформ", опубликованному в понедельник.

Он отметил, что не знает, о каких эпизодах сериала идёт речь. "Я их не видел, это она видела! Когда будете брать у нее интервью, спросите! Но я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения", - добавил глава МИД.
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинВладимир ЗеленскийАнгела МеркельВ мире
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