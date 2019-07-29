Члена ИГ* осудили на 13 лет колонии за попытку напасть на собор в Дагестане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии уроженца Дагестана Омара Алиева, присягнувшего на верность "Исламскому государству"* и планировавшему напасть на прихожан собора в Махачкале, сообщил журналистам представитель суда.

"В соответствии с приговором суда Алиев Омар Мусаевич признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строго режима", - сказал он.

По версии следствия, в декабре 2017 года Алиев, проживавший в Беслане, нашел и присвоил себе самодельный пистолет и патроны к нему.

Как установили оперативники, 19 июня следующего года в лесу вблизи дагестанского поселка Агачаул Алиев записал на камеру мобильного телефона свою присягу на верность ИГ*. После этого он решил напасть на прихожан православного собора, отметили в суде.

Для этого, по данным ведомства, на следующий день Алиев с пистолетом, патронами и ножом приехал к Свято-Успенскому кафедральному собору в Махачкале. Убийство прихожан он совершить не успел, поскольку был задержан. Уголовное дело в отношении Алиева было возбуждено по статьям "Участие в деятельности террористической организации", "Покушение на убийство", "Незаконное хранение оружия".