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РИА Новости

В Тегеране прокомментировали желание Помпео "поговорить" с иранским народом

Вчера, 11:32
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Слова госсекретаря США Майка Помпео о намерении посетить Иран и "поговорить прямо с иранским народом" является психологической войной, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом". Эту идею Помпео ранее озвучил в одном из интервью. По его словам, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф постоянно приезжает в США, где "пользуется правом говорить свободно".
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"Неоднократно иранские журналисты приглашали его на интервью, однако они отклоняли. Удивительно, что они вновь поднимают эту тему", - цитирует агентство Fars Мусави, который назвал заявление Помпео на этот счет словами частью "психологических действий", лишенных искренности.
Он также заявил, что диалог с США возможен тогда, когда будет определена его повестка и будет ясно, что такая встреча принесет практические результаты, однако, добавил Мусави, США в действительности "убегают" от диалога с Ираном.
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Министр финансов США Стивен Мнучин в июне заявлял, что Вашингтон готовит санкционные меры против Зарифа, однако это решение так и не было принято. Впоследствии США значительно ограничили его свободу передвижения по время приезда в июле в Нью-Йорк. Эти же правила были применены и к более чем десяти иранским дипломатам, работающим в постоянной миссии Ирана при ООН и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.
Они могли передвигаться только между зданием ООН, представительством Ирана при этой организации, резиденцией иранского посланника при ООН и международным аэропортом имени Джона Кеннеди. Для других передвижений необходимо было получить разрешение от управления по делам иностранных представительств госдепа США, запрос необходимо было делать по меньшей мере за пять дней.
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