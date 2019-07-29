В Тегеране прокомментировали желание Помпео "поговорить" с иранским народом

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Слова госсекретаря США Майка Помпео о намерении посетить Иран и "поговорить прямо с иранским народом" является психологической войной, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом". Эту идею Помпео ранее озвучил в одном из интервью. По его словам, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф постоянно приезжает в США, где "пользуется правом говорить свободно".
"Неоднократно иранские журналисты приглашали его на интервью, однако они отклоняли. Удивительно, что они вновь поднимают эту тему", - цитирует агентство Fars Мусави, который назвал заявление Помпео на этот счет словами частью "психологических действий", лишенных искренности.
Он также заявил, что диалог с США возможен тогда, когда будет определена его повестка и будет ясно, что такая встреча принесет практические результаты, однако, добавил Мусави, США в действительности "убегают" от диалога с Ираном.
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Министр финансов США Стивен Мнучин в июне заявлял, что Вашингтон готовит санкционные меры против Зарифа, однако это решение так и не было принято. Впоследствии США значительно ограничили его свободу передвижения по время приезда в июле в Нью-Йорк. Эти же правила были применены и к более чем десяти иранским дипломатам, работающим в постоянной миссии Ирана при ООН и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.
Они могли передвигаться только между зданием ООН, представительством Ирана при этой организации, резиденцией иранского посланника при ООН и международным аэропортом имени Джона Кеннеди. Для других передвижений необходимо было получить разрешение от управления по делам иностранных представительств госдепа США, запрос необходимо было делать по меньшей мере за пять дней.
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Представитель иранского МИД заявил, что ограничения не повлияли на работу Зарифа в Нью-Йорке. Зариф назвал такие условия работы дипломатов нечеловеческими.