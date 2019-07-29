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РИА Новости

Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране

01:07
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

"Я недавно предложил поехать в Тегеран и поговорить прямо с иранским народом. Режим не принял мое предложение", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Эту идею Помпео ранее озвучил в одном из интервью. По его словам, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф постоянно приезжает в США, где "пользуется правом говорить свободно".
"Неужели факты режима Хаменеи настолько плохи, что он не может пустить меня сделать то же самое? Что если его народ услышит правду – нефильтрованную и не урезанную?" - добавил Помпео.
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Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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01:26Нигерийские власти подтвердили запрет "Исламского движения Нигерии"
01:07Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране
01:03Источник: Рогозин встретится с представителями частных космических компаний
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