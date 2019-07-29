Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

"Я недавно предложил поехать в Тегеран и поговорить прямо с иранским народом. Режим не принял мое предложение", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Эту идею Помпео ранее озвучил в одном из интервью. По его словам, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф постоянно приезжает в США, где "пользуется правом говорить свободно".