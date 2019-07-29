Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua , что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Я проголосую против и спрошу: "Что ж вы за дебилы?" Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют Днем памяти и примирения: <…> а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться? Максим Бужанский

По словам политика, с современными немцами украинцы и так живут в мире, а "с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала", он примиряться не согласен.

Депутат напомнил, что в прошлом году президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня освобождения от Советского Союза. В итоге получилось, что "с одной стороны, в стране празднуют освобождение СССР от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны, Советский Союз — оккупант".

"Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма", — резюмировал Бужанский.

Отвечая на вопрос о возможности реабилитации георгиевской ленточки, Бужанский отметил, что этот символ появился относительно недавно и не имеет особого значения.

"Символ победы — это не георгиевская ленточка, а красное Знамя Победы над Рейхстагом. Мне не нужны дополнительные символы", — пояснил он.

В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь — "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".