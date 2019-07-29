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РИА Новости

Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДень памяти и примирения на Украине
День памяти и примирения на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Я проголосую против и спрошу: "Что ж вы за дебилы?" Пусть не празднуют, горюют. Я задаю вопрос о дне, который называют Днем памяти и примирения: <…> а что конкретно вы помните и с кем решили примиряться?

Максим Бужанский
По словам политика, с современными немцами украинцы и так живут в мире, а "с теми, кто был повешен после Нюрнбергского трибунала", он примиряться не согласен.
Депутат напомнил, что в прошлом году президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня освобождения от Советского Союза. В итоге получилось, что "с одной стороны, в стране празднуют освобождение СССР от немецко-фашистских захватчиков, а с другой стороны, Советский Союз — оккупант".
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"Они это не обосновали. Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана — легализация нацизма", — резюмировал Бужанский.
Отвечая на вопрос о возможности реабилитации георгиевской ленточки, Бужанский отметил, что этот символ появился относительно недавно и не имеет особого значения.
"Символ победы — это не георгиевская ленточка, а красное Знамя Победы над Рейхстагом. Мне не нужны дополнительные символы", — пояснил он.
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В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь — "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
В 2017 году в стране вступил в силу закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты. Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа, повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
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Популярные комментарии
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29 июля, 11:34
АААнтон Антонов
164250011
Это что, просветление мозгов началось? Рано что то. А как бандеровцы на это реагируют. Хотя их меньшинство. Попрыгунчики могут успокоиться.
29 июля, 11:46
Вячеслав Гаджиев
10713005
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