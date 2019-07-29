В зоне подтопления в Приамурье пенсии и соцпособия выплатят досрочно

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Пенсии и социальные пособия в пострадавших от паводка населенных пунктах Амурской области выплатят досрочно, сообщили журналистам в пресс-службе Амурского филиала "Почты России".

"Принято решение о досрочной выплате пенсий и социальных пособий в пострадавших от стихии населенных пунктах. Для этого в пунктах временного размещения уточняются списки эвакуированных, их местонахождение. Кроме того, с 1 августа начнется доставка и выплата пенсий в районы, которые могут оказаться в зоне подтопления", - сообщили журналистам в филиале "Почты России".

Сотрудники почтамтов взаимодействуют с местными подразделениями МЧС, ведется постоянный мониторинг почтовых отделений, расположенных в зонах возможного подтопления. На территориях, попавших в зону подтопления, для почтальонов и почтовых машин сформированы запасные маршруты, созданы резервы горючего, организованы дежурные бригады для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

"С 1 августа начнется доставка пенсий в населенные пункты, попавшие в зону затопления. При необходимости для перевозки корреспонденции в отрезанные от автомобильного сообщения территории "Почта России" планирует привлекать водный транспорт и автомобильную технику повышенной проходимости. Организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников в почтамтах", – процитировали в пресс-службе директора УФПС Амурской области Светлану Матвиенко.

По данным ГУ МЧС по Амурской области, на утро понедельника в регионе подтоплено 646 частных жилых домов, наибольшее число, 511, в Мазановском районе. Подтопленными остаются 692 придворовых территории. Перемыты 27 участков автомобильных дорог, их количество увеличилось за сутки на 9. Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.