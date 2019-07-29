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РИА Новости

В зоне подтопления в Приамурье пенсии и соцпособия выплатят досрочно

Вчера, 11:06
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Пенсии и социальные пособия в пострадавших от паводка населенных пунктах Амурской области выплатят досрочно, сообщили журналистам в пресс-службе Амурского филиала "Почты России".
"Принято решение о досрочной выплате пенсий и социальных пособий в пострадавших от стихии населенных пунктах. Для этого в пунктах временного размещения уточняются списки эвакуированных, их местонахождение. Кроме того, с 1 августа начнется доставка и выплата пенсий в районы, которые могут оказаться в зоне подтопления", - сообщили журналистам в филиале "Почты России".
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Сотрудники почтамтов взаимодействуют с местными подразделениями МЧС, ведется постоянный мониторинг почтовых отделений, расположенных в зонах возможного подтопления. На территориях, попавших в зону подтопления, для почтальонов и почтовых машин сформированы запасные маршруты, созданы резервы горючего, организованы дежурные бригады для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
"С 1 августа начнется доставка пенсий в населенные пункты, попавшие в зону затопления. При необходимости для перевозки корреспонденции в отрезанные от автомобильного сообщения территории "Почта России" планирует привлекать водный транспорт и автомобильную технику повышенной проходимости. Организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников в почтамтах", – процитировали в пресс-службе директора УФПС Амурской области Светлану Матвиенко.
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По данным ГУ МЧС по Амурской области, на утро понедельника в регионе подтоплено 646 частных жилых домов, наибольшее число, 511, в Мазановском районе. Подтопленными остаются 692 придворовых территории. Перемыты 27 участков автомобильных дорог, их количество увеличилось за сутки на 9. Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.
Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников - 869 человек, из них 303 ребенка. В Приамурье развернуто 11 ПВР.
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