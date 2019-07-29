Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T10:48Z
https://ria.ru/20190729/1556961615.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/144876/65/1448766515_0:36:700:430_1036x0_80_0_0_d117ffcc1dca9584b0823f12e6858058.jpg
РИА Новости

Секретарь СНБО Украины готов обсуждать с Зеленским любые назначения

Вчера, 10:48
626
© Фото : Министерство финансов УкраиныСекретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк
Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк
© Фото : Министерство финансов Украины
Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк. Архивное фото
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк, которого СМИ называют возможным кандидатом в премьеры, выразил готовность обсуждать с президентом любые назначения и заявил о необходимости уменьшать в кабмине число министерств.
Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в списке кандидатов на пост премьера.
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
Вчера, 09:50
На Украине решили реформировать СБУ
"Чтобы этот орган (СНБО - ред.) стал сильным и мощным институтом, который предлагает и принимает решения по самым сложным вопросам, которые стоят перед страной... это то, что мне поручил президент... Если он увидит меня на какой-то другой должности, это может быть что угодно, то это его решение. Тогда будем говорить", - сказал Данилюк комментируя информацию о том, что он может занять должность премьер-министра. Его слова приводит сайт телеканала "24 канал".
Данилюк считает, что правительство должно быть компактным, поэтому стоит уменьшать количество министерств; возможно, объединять их по блокам. Он также считает необходимым максимально делегировать полномочия министрам, "ведь должна быть персональная ответственность за ту сферу, за которую отвечает конкретный министр".
Площадь Независимости в Киеве
Вчера, 10:02
На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции
Затрагивая вопросы обороны, он отметил, что в Минобороны должна быть качественная система управления.
"Многое из того, что должны были бы сделать, не было сделано, и это надо внедрить. Прежде всего для того, чтобы наша армия была действительно сильнее. То есть должна быть качественная система управления. У нас даже на этом уровне есть определенные проблемы. А базовые вещи, которые должны быть в каждой развитой стране, у нас не реализованы. Я считаю, что министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики", - заявил Данилюк.
По его словам, для продолжения оборонной реформы уже создан специальный  координационный центр. На вопрос о кандидатах на пост министра обороны Данилюк ответил, что "когда будут, мы вам обязательно сообщим".
012001
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеАлександр ДанилюкВ мире
Рекомендуем
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
РИА
Новости
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Лента
новостей
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
На Украине решили реформировать СБУ
Тестовые задания по русскому языку для ульяновских чиновников
В ОБСЕ прокомментировали ситуацию со статусом русского языка на Украине
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции
Армия Хафтара начала второй этап наступления на Триполи
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
СМИ назвали шесть кандидатов на пост премьера Украины
В Индии родился ребенок-русалка
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
В Киеве заявили, что Медведчука исключили из переговоров по Донбассу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Лента новостейМолния