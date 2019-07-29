Секретарь СНБО Украины готов обсуждать с Зеленским любые назначения

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Данилюк, которого СМИ называют возможным кандидатом в премьеры, выразил готовность обсуждать с президентом любые назначения и заявил о необходимости уменьшать в кабмине число министерств.
Ранее интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в списке кандидатов на пост премьера.
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"Чтобы этот орган (СНБО - ред.) стал сильным и мощным институтом, который предлагает и принимает решения по самым сложным вопросам, которые стоят перед страной... это то, что мне поручил президент... Если он увидит меня на какой-то другой должности, это может быть что угодно, то это его решение. Тогда будем говорить", - сказал Данилюк комментируя информацию о том, что он может занять должность премьер-министра. Его слова приводит сайт телеканала "24 канал".
Данилюк считает, что правительство должно быть компактным, поэтому стоит уменьшать количество министерств; возможно, объединять их по блокам. Он также считает необходимым максимально делегировать полномочия министрам, "ведь должна быть персональная ответственность за ту сферу, за которую отвечает конкретный министр".
Затрагивая вопросы обороны, он отметил, что в Минобороны должна быть качественная система управления.
"Многое из того, что должны были бы сделать, не было сделано, и это надо внедрить. Прежде всего для того, чтобы наша армия была действительно сильнее. То есть должна быть качественная система управления. У нас даже на этом уровне есть определенные проблемы. А базовые вещи, которые должны быть в каждой развитой стране, у нас не реализованы. Я считаю, что министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики", - заявил Данилюк.
По его словам, для продолжения оборонной реформы уже создан специальный координационный центр. На вопрос о кандидатах на пост министра обороны Данилюк ответил, что "когда будут, мы вам обязательно сообщим".