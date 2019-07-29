Секретарь СНБО Украины готов обсуждать с Зеленским любые назначения

"Многое из того, что должны были бы сделать, не было сделано, и это надо внедрить. Прежде всего для того, чтобы наша армия была действительно сильнее. То есть должна быть качественная система управления. У нас даже на этом уровне есть определенные проблемы. А базовые вещи, которые должны быть в каждой развитой стране, у нас не реализованы. Я считаю, что министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики", - заявил Данилюк.