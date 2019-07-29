СМИ назвали шесть кандидатов на пост премьера Украины

Среди них — представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, секретарь Совбеза Александр Данилюк, глава наблюдательного совета при "Укроборонпроме" Айварас Абромавичус, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко, а также замглавы президентского офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

По данным собеседников издания, офис президента несколько недель вел переговоры с кандидатами. По итогам встреч два кандидата оказались на грани вылета. Их фамилии источник не раскрыл, но подчеркнул, что они настаивали на исключительной самостоятельности кабинета министров, тогда как в администрации Зеленского считают, что любые решения должны согласовываться с главой государства.