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РИА Новости

СМИ назвали шесть кандидатов на пост премьера Украины

Вчера, 10:15
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© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматривают шесть кандидатов на пост премьер-министра, пишет "Коммерсант".
Среди них — представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, секретарь Совбеза Александр Данилюк, глава наблюдательного совета при "Укроборонпроме" Айварас Абромавичус, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко, а также замглавы президентского офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
По данным собеседников издания, офис президента несколько недель вел переговоры с кандидатами. По итогам встреч два кандидата оказались на грани вылета. Их фамилии источник не раскрыл, но подчеркнул, что они настаивали на исключительной самостоятельности кабинета министров, тогда как в администрации Зеленского считают, что любые решения должны согласовываться с главой государства.
Ранее Зеленский рассказал, каким видит нового руководителя кабминистров. По его словам, это должен быть профессиональный экономист, а не политик.
Владимир Зеленский
21 июля, 12:41
Зеленский назвал ключевые качества будущего премьера Украины
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоАйварас АбромавичусАндрей КоболевАлександр ДанилюкВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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