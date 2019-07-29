В Казахстане рассказали подробности ДТП с участием россиян

АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Водитель одного из автомобилей, столкнувшихся в Павлодарской области на севере Казахстана, в результате чего пострадали трое россиян, был пьян, сообщила пресс-служба полиции региона.

Ранее департамент здравоохранения Павлодарской области сообщил, что вечером в воскресенье в ДТП пострадали 11 человек, трое из которых являются гражданами РФ, в том числе девочка 2010 года рождения из Тюмени. По данным полиции, столкнулись "Нива-21214" и Mercedes Benz Sprinter, в котором находился ребенок.