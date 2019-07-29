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РИА Новости

В Казахстане рассказали подробности ДТП с участием россиян

Вчера, 10:39
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АЛМА-АТА, 29 июл - РИА Новости. Водитель одного из автомобилей, столкнувшихся в Павлодарской области на севере Казахстана, в результате чего пострадали трое россиян, был пьян, сообщила пресс-служба полиции региона.
Ранее департамент здравоохранения Павлодарской области сообщил, что вечером в воскресенье в ДТП пострадали 11 человек, трое из которых являются гражданами РФ, в том числе девочка 2010 года рождения из Тюмени. По данным полиции, столкнулись "Нива-21214" и Mercedes Benz Sprinter, в котором находился ребенок.
"Согласно заключению экспертизы, водитель авто "21214" находился в алкогольном опьянении средней степени", - говорится в сообщении полиции.
По данным правоохранительных органов, в феврале 2019 года водитель "Нивы" был лишен прав из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.
"Назначены экспертизы. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
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