В Волгограде возле монумента "Родина-мать зовет" нашли снаряды времен войны

Скульптура "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили боеприпасы, найденные у подножья скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Боеприпасы обнаружили рабочие при реставрации скульптуры. Специалисты группы разминирования установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и граната времен Великой Отечественной войны.