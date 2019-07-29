В Волгограде возле монумента "Родина-мать зовет" нашли снаряды времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости. Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили боеприпасы, найденные у подножья скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Боеприпасы обнаружили рабочие при реставрации скульптуры. Специалисты группы разминирования установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и граната времен Великой Отечественной войны.
"Саперы извлекли боеприпасы из земли и транспортировали на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом", - сказал Астафьев.