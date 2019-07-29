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РИА Новости

На Украине решили реформировать СБУ

Вчера, 09:50
28032
© РИА НовостиЗдание Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Службы безопасности Украины в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк.
По его словам, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство.

"У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла. <...> Что должно произойти: первое — СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере — это контрразведка. Второе — убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией", — цитирует Данилюка сайт "24 канала".

В то же время, как отметил Данилюк, идею реформировать СБУ поддерживают и международные партнеры Украины.
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Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Первым замглавы Службы безопасности Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова.
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Ситуация на УкраинеАлександр ДанилюкСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
название должно быть служба разведки украины.
29 июля, 11:06
Александр Сергеевич
29430000
предлагаю ее вообще упразднить, потому как кроме того, чтобы простых людей драконить, эта шаражка ни на что не способна.
29 июля, 10:17
Александр Сергеевич
1621000
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