На Украине решили реформировать СБУ

"У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла. <...> Что должно произойти: первое — СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере — это контрразведка. Второе — убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией", — цитирует Данилюка сайт " 24 канала ".