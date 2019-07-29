На Украине решили реформировать СБУ

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности страны Александр Данилюк.
По его словам, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство.
"У нас на повестке дня стоит реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ остальные реформы абсолютно не будут иметь смысла. <...> Что должно произойти: первое — СБУ должна стать более мощной, но в одной ключевой сфере — это контрразведка. Второе — убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией", — цитирует Данилюка сайт "24 канала".
В то же время, как отметил Данилюк, идею реформировать СБУ поддерживают и международные партнеры Украины.
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Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Первым замглавы Службы безопасности Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова.