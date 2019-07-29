В Тамбовской области восемь человек отравились грибами

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Семья из восьми человек, в том числе шесть детей, госпитализированы после отравления грибами в Тамбовской области, двое в реанимации, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Вызов скорой помощи в село Красносвободное Тамбовского района был ночью 28 июля. С отравлением грибами в детскую областную больницу госпитализировали шестерых детей. Во взрослую областную больницу доставили двух взрослых. Все это одна семья", - сказал собеседник агентства.
По его словам, взрослые находятся под наблюдением в отделении гастроэнтерологии. Из шести детей двое в реанимации - 2001 и 2011 годов рождения, а дети 2007, 2008, 2010 и 2014 годов рождения - в отделении педиатрии.
20 июля, 03:33В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба