В Тамбовской области восемь человек отравились грибами

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Семья из восьми человек, в том числе шесть детей, госпитализированы после отравления грибами в Тамбовской области, двое в реанимации, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Вызов скорой помощи в село Красносвободное Тамбовского района был ночью 28 июля. С отравлением грибами в детскую областную больницу госпитализировали шестерых детей. Во взрослую областную больницу доставили двух взрослых. Все это одна семья", - сказал собеседник агентства.