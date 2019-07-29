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РИА Новости

В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением

Вчера, 09:29
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Более 20 работников предприятия "Миропласт" в Днепре (бывший Днепропетровск) остаются в больнице с отравлением, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Госслужбе по ЧС 17 июля сообщили, что 17 работников предприятия "Миропласт" в Днепре попали в больницу с отравлением. Позже число госпитализированных увеличилось до 24.
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"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 29 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт" (были госпитализированы в течение 20-24 июля)", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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