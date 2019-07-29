В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Более 20 работников предприятия "Миропласт" в Днепре (бывший Днепропетровск) остаются в больнице с отравлением, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Госслужбе по ЧС 17 июля сообщили, что 17 работников предприятия "Миропласт" в Днепре попали в больницу с отравлением. Позже число госпитализированных увеличилось до 24.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 29 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт" (были госпитализированы в течение 20-24 июля)", - говорится в сообщении.