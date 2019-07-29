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РИА Новости

Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих

Вчера, 08:38
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабочий в цехе
Рабочий в цехе
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
К первой категории, например, относятся позиции токаря, слесаря, техника на заводе и другие. От них работодатель ждет добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), готовности к переобучению и повышению квалификации (37%).
При этом в реальности кандидаты демонстрируют в первую очередь профессиональные навыки (31%), а на добросовестность и готовность учиться приходятся 28% и 20% соответственно.
От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний (73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Однако у соискателей чаще встречаются специализированные знания и навыки (43%), владение ИТ-системами и навыки программирования (31%), владение неспециализированными компьютерными программами (30%).
Исследование проводилось в виде онлайн-опроса среди 463 HR-специалистов, в числе которых директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.
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Популярные комментарии
а зарплаты рабочим специальностям поднимать не хотите?
29 июля, 09:20
ppervolinen
5810001
Время манагеров)))), прошло. Нужны рукастые, а их не готовили. Беда.
29 июля, 09:06
Арсений Понфиленко
1660003
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