Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
К первой категории, например, относятся позиции токаря, слесаря, техника на заводе и другие. От них работодатель ждет добросовестности и дисциплины (56%), специализированных знаний (55%), готовности к переобучению и повышению квалификации (37%).
При этом в реальности кандидаты демонстрируют в первую очередь профессиональные навыки (31%), а на добросовестность и готовность учиться приходятся 28% и 20% соответственно.
От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний (73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Однако у соискателей чаще встречаются специализированные знания и навыки (43%), владение ИТ-системами и навыки программирования (31%), владение неспециализированными компьютерными программами (30%).
Исследование проводилось в виде онлайн-опроса среди 463 HR-специалистов, в числе которых директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.
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