В Якутии 22 человека отравились шаурмой в кафе

ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Жители села Чурапча в Якутии отравились шаурмой в местном кафе, за медпомощью обратились 22 человека, в том числе 8 детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве подтвердили, что 25 июля группа людей отравилась шаурмой в одноименном кафе быстрого питания в селе Чурапча.

"На 29 июля обратилось за медицинской помощью 22 человека, в том числе 8 детей, жители сел Чурапча, Дирин и Телей-Дирин. Все получают лечение, в том числе в условиях стационара – 20", - рассказали в пресс-службе.

Роспотребнадзор выявил нарушения в прохождении медосмотра, гигиенического обучения, допуска сотрудников к приготовлению блюд, несоблюдение условий хранения сырья и готовых блюд, обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении блюд, неудовлетворительное санитарное состояние помещений кафе.