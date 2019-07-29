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РИА Новости

В Якутии 22 человека отравились шаурмой в кафе

Вчера, 08:27
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ЯКУТСК, 29 июл – РИА Новости. Жители села Чурапча в Якутии отравились шаурмой в местном кафе, за медпомощью обратились 22 человека, в том числе 8 детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В ведомстве подтвердили, что 25 июля группа людей отравилась шаурмой в одноименном кафе быстрого питания в селе Чурапча.
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"На 29 июля обратилось за медицинской помощью 22 человека, в том числе 8 детей, жители сел Чурапча, Дирин и Телей-Дирин. Все получают лечение, в том числе в условиях стационара – 20", - рассказали в пресс-службе.
Роспотребнадзор выявил нарушения в прохождении медосмотра, гигиенического обучения, допуска сотрудников к приготовлению блюд, несоблюдение условий хранения сырья и готовых блюд, обеспечения дезинфекционного и технологического режима при приготовлении блюд, неудовлетворительное санитарное состояние помещений кафе.
"Отобраны пробы пищевых продуктов, смывы с объектов внешней среды, проведен забор материала от персонала кафе. По признакам административных правонарушений возбуждено административное делопроизводство. Деятельность кафе приостановлена", - добавили в ведомстве.
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