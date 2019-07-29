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РИА Новости

В Белогорске объявили режим ЧС из-за паводка

Вчера, 07:26
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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Паводок в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Режим ЧС объявлен во втором по численности населения городе Амурской области - Белогорске, по прогнозам Росгидромета и МЧС, река Томь в районе города 1-2 августа поднимется выше уровня, который был в 2013 году во время крупномасштабного паводка, написал в Instagram глава Белогорска Станислав Мелюков.
"МЧС и Росгидромет прогнозируют, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 1-2 августа в реке Томь в черте Белогорска ожидается подъем воды до 400-450 сантиметров (в июле 2013 года — 430 сантиметров). Будем надеяться, что прогноз не сбудется, но готовиться к очередному, пятому за последние 9 лет, подтоплению, будем. Только что в Белогорске введен режим ЧС. Вся информация о ситуации и принимаемых мерах будет оперативно доводиться через официальные источники", — написал Мелюков.
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#белогорск 29 июля. 8-00. Уровень Томи 302 см. ⠀ МЧС и Росгидромет прогнозируют, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 1-2 августа в реке Томь в черте Белогорска ожидается подъем воды до 400-450 см (в июле 2013 г - 430 см). ⠀ Будем надеяться, что прогноз не сбудется, но готовиться к очередному, пятому за последние 9 лет, подтоплению будем. ⠀ ❗️Только что в Белогорске введен режим ЧС❗️ ⠀ Вся информация о ситуации и принимаемых мерах будет оперативно доводиться через официальные источники. ⠀ #амурскаяобласть #наводнение2019 #supermax #lovemachine

Публикация от С.Ю.Мелюков (@s.meliukov)

Он уточнил, что на 8 утра понедельника (02.00 мск) уровень воды в реке Томь - 302 сантиметра.
С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
По данным ГУМЧС по Амурской области, на утро понедельника в регионе подтоплены 646 частных жилых домов, наибольшее число - 511 - в Мазановском районе. Подтопленными остаются 692 придворовых территории. Перемыты 27 участков автомобильных дорог, их количество увеличилось за сутки на 9. Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.
Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников - 869 человек, из них 303 ребенка. В Приамурье развернуты 11 ПВР.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
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