В Белогорске объявили режим ЧС из-за паводка

"МЧС и Росгидромет прогнозируют, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 1-2 августа в реке Томь в черте Белогорска ожидается подъем воды до 400-450 сантиметров (в июле 2013 года — 430 сантиметров). Будем надеяться, что прогноз не сбудется, но готовиться к очередному, пятому за последние 9 лет, подтоплению, будем. Только что в Белогорске введен режим ЧС. Вся информация о ситуации и принимаемых мерах будет оперативно доводиться через официальные источники", — написал Мелюков.