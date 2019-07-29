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РИА Новости

Жители села Ивановка возвращаются домой после эвакуации из-за паводка

Вчера, 06:20
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Жители села Ивановка Зейского района Амурской области, эвакуированные из-за дождевого паводка, возвращаются домой, сообщает пресс-служба правительства региона.
С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения.
"В связи с нормализацией обстановки в селе Ивановка Зейского района сегодня граждане, находящиеся в пункте временного размещения в Овсянке, будут доставлены в свои дома",- говорится в сообщении.
Уточняется, что в Зейском районе возобновлено авиационное сообщение с северными поселками района, а также с поселком Береговой и селом Октябрьский. В субботу вертолетами "Амурской авиабазы" было совершено пять рейсов, в том числе пассажирских. В населенные пункты района были доставлены продукты первой необходимости и лекарства. Также из села Октябрьский в Зею в сопровождении медиков была доставлена беременная женщина.
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"Всего принято 669 заявлений, обследовано 588 участков. Сегодня межведомственная комиссия, работа которой не прекращалась ни на день, заканчивает обследования по заявлениям жителей села Овсянки",- сообщают власти.
Во вторник в подтопленных населенных пунктах начнется дезинфекция территорий. В Зейском районе продолжается снижение уровня воды в реках Уркан, Гилюй и Деп.
По данным ГУ МЧС по Амурской области, на утро понедельника в регионе подтоплено 646 частных жилых домов, наибольшее число – 511 – в Мазановском районе. Подтопленными остаются 692 придворовых территории. Перемыты 27 участков автомобильных дорог, их количество увеличилось за сутки на 9. Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.
Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировано 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников - 869 человек, из них 303 ребенка. В Приамурье развернуто 11 ПВР.
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