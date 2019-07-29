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РИА Новости

Военных направили на строительство дамбы для защиты от паводка в Приамурье

Вчера, 05:46
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа направлены на строительство дамб для защиты от паводка в Амурской области, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
"Командованием Восточного военного округа на основании заявки губернатора Амурской области принято решение выделить подразделение железнодорожных войск округа для оказания помощи местному населению в борьбе с паводком на реке Зея", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие путевого батальона железнодорожных войск округа выполняют подвоз грунта к старой дамбе в районе города Свободный. В работах задействовано около 80 человек и до 20 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Для обеспечения работы автомобильной техники в Свободном привлекается экипаж ВАИ из Белогорска.
"Кроме того, более 60 военнослужащих от Дальневосточного высшего общевойскового командного училища привлечены для проведения работ по укреплению береговой линии реки Зея в Благовещенске", - сообщает пресс-служба.
С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, в регионе эвакуированы более тысячи человек.
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
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