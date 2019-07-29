Военных направили на строительство дамбы для защиты от паводка в Приамурье

ХАБАРОВСК, 29 июл — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа направлены на строительство дамб для защиты от паводка в Амурской области, сообщает пресс-служба округа в понедельник.

"Командованием Восточного военного округа на основании заявки губернатора Амурской области принято решение выделить подразделение железнодорожных войск округа для оказания помощи местному населению в борьбе с паводком на реке Зея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие путевого батальона железнодорожных войск округа выполняют подвоз грунта к старой дамбе в районе города Свободный. В работах задействовано около 80 человек и до 20 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Для обеспечения работы автомобильной техники в Свободном привлекается экипаж ВАИ из Белогорска.

"Кроме того, более 60 военнослужащих от Дальневосточного высшего общевойскового командного училища привлечены для проведения работ по укреплению береговой линии реки Зея в Благовещенске", - сообщает пресс-служба.