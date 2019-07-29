В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Заградительные дамбы возводят в Благовещенске Амурской области для защиты от дождевого паводка, сообщается на сайте администрации города.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, в регионе эвакуированы более тысячи человек.

"Ведутся работы по сооружению заградительных дамб в местах потенциального выхода воды из Зеи на территорию города. По последнему прогнозу прохождения паводка, предоставленному амурским Гидрометцентром, в ближайшие два дня река Зея в районе Благовещенска подойдёт к отметке "неблагоприятные явления" с последующим переходом к 1 августа на отметку "опасные явления", - говорится в сообщении.

Мэр Благовещенска Валентина Калита поручила обследовать наиболее опасные участки города: выходы к реке в районе улиц Амурская, 1 и Октябрьская, 1.

Уточняется, что на Амурской, 1 возведением дамбы занимались более 70 человек, в том числе спасатели из Хабаровска, было задействовано 10 единиц техники.

"С сегодняшнего дня приступят к работам на Октябрьской, 1. Здесь также будет возведена заградительная дамба",- сообщает администрация.