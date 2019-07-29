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РИА Новости

В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию

Вчера, 05:19
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости
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Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли предложение бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухары ввести украинские войска в Россию.
Ранее Кухар призвал в фейсбуке стянуть к границе "несколько лучших бригад" и начать обучать военнослужащих российским законам, чтобы затем они могли войти на территорию соседнего государства.
"Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары — нет", — написал Марат Зианнурров.
"Спасибо за вечер юмора", — отметила Elen Polichenko.
"После него тускнеет даже "Квартал 95", — поддержал ее Denis Toskin.
"ВСУ одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты", — выразил мнение Aigars Gudmans.
"Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол", — предположил Константин Попов.
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Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.
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