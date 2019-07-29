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РИА Новости

В Приамурье на время паводка запретили продажу крепкого алкоголя

Вчера, 05:13
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Розничную продажу крепкого алкоголя запретили в Амурской области, где действует режим ЧС регионального значения из-за паводка, сообщает прокуратура Амурской области.
С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, в регионе эвакуированы более тысячи человек.
Предложение запретить розничную продажу алкоголя на период действия ЧС губернатору Амурской области направил прокурор региона Руслан Медведев.
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"В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений в условиях режима чрезвычайной ситуации прокурор Амурской области Руслан Медведев направил губернатору области предложение о запрете розничной продажи алкогольной продукции в населенных пунктах в зоне действия ЧС. Комиссия при правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 28 июля предложение прокурора области рассмотрела и поддержала",- сообщает прокуратура Приамурья.
Запрет не распространяется на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты).
По федеральному и региональному законодательству власти региона вправе полностью запретить розничную продажу алкоголя кроме точек общепита. "Сухой закон" действовал в Приамурье после крупномасштабного паводка 2013 года и показал свою эффективность: в области существенно сократилось число бытовых преступлений, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
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