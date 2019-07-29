В Приамурье на время паводка запретили продажу крепкого алкоголя

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл - РИА Новости. Розничную продажу крепкого алкоголя запретили в Амурской области, где действует режим ЧС регионального значения из-за паводка, сообщает прокуратура Амурской области.

С 21 июля в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, в регионе эвакуированы более тысячи человек.

Предложение запретить розничную продажу алкоголя на период действия ЧС губернатору Амурской области направил прокурор региона Руслан Медведев.

"В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений в условиях режима чрезвычайной ситуации прокурор Амурской области Руслан Медведев направил губернатору области предложение о запрете розничной продажи алкогольной продукции в населенных пунктах в зоне действия ЧС. Комиссия при правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 28 июля предложение прокурора области рассмотрела и поддержала",- сообщает прокуратура Приамурья.

Запрет не распространяется на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты).