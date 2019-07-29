Эксперты рассказали о жалобах рекрутеров на навыки кандидатов на работу

Собеседование при приеме на работу . Архивное фото

Собеседование при приеме на работу

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты по подбору персонала часто сталкиваются с отсутствием у претендентов на различные позиции достаточной квалификации, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Более половины опрошенных рекрутеров заявили, что сталкиваются с нехваткой или отсутствием необходимых навыков и квалификации при поиске сотрудников на должности руководителя организации и его заместителей (64%), руководителей подразделений (55%), линейных менеджеров и руководителей среднего звена (55%), специалистов в сфере продаж (55%).

Об аналогичных проблемах рассказали специалисты по подбору персонала на позиции квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (50%), квалифицированных специалистов с высшим нетехническим образованием (49%), рабочих со средним или средне-специальным образованием (38%), административного персонала (32%).

Реже неквалифицированные специалисты приходят на позиции технического и обслуживающего персонала (24%) и подсобных рабочих (13%).

Среди других проблем, с которыми сталкиваются рекрутеры, - запрос на более высокую зарплату, чем может предложить компания, неприятие условий труда и низкое число претендентов.