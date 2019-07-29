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РИА Новости

Эксперты рассказали о жалобах рекрутеров на навыки кандидатов на работу

Вчера, 03:13
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© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Nichizhenova Elena
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты по подбору персонала часто сталкиваются с отсутствием у претендентов на различные позиции достаточной квалификации, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Более половины опрошенных рекрутеров заявили, что сталкиваются с нехваткой или отсутствием необходимых навыков и квалификации при поиске сотрудников на должности руководителя организации и его заместителей (64%), руководителей подразделений (55%), линейных менеджеров и руководителей среднего звена (55%), специалистов в сфере продаж (55%).
Об аналогичных проблемах рассказали специалисты по подбору персонала на позиции квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (50%), квалифицированных специалистов с высшим нетехническим образованием (49%), рабочих со средним или средне-специальным образованием (38%), административного персонала (32%).
Реже неквалифицированные специалисты приходят на позиции технического и обслуживающего персонала (24%) и подсобных рабочих (13%).
Среди других проблем, с которыми сталкиваются рекрутеры, - запрос на более высокую зарплату, чем может предложить компания, неприятие условий труда и низкое число претендентов.
Исследование проводилось в виде онлайн-опроса среди 463 HR-специалистов, в числе которых директора и менеджеры по персоналу, собственники бизнеса, руководители территориальных офисов, менеджеры по обучению и оценке персонала и кадровому делопроизводству.
Собеседование при приеме на работу. Архивное фото
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