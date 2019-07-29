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РИА Новости
Туризм

Названы страны, в которые туристы опасаются ехать из-за языкового барьера

Вчера, 10:51
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© РИА Новости / Светлана Баева Торжественные мероприятия в Цюйфу в Храме Конфуция
Торжественные мероприятия в Цюйфу в Храме Конфуция
© РИА Новости / Светлана Баева
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россияне назвали страны, в которые они не планируют ехать из-за опасений быть непонятыми, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили 53 тысячи пользователей. Путешественники рассказали, в какие страны они не поедут из-за того, что, как они предполагают, им будет сложно объясняться с местными жителями и ориентироваться на местности.
Каждый пятый россиянин не готов лететь в Китай из-за языкового барьера. Туристы боятся, что в стране не будет надписей на английском, обслуживающий персонал не поймет просьб гостей, а электронный переводчик не поможет в общении. 18% туристов по этим же причинам не планируют проводить отпуск в Японии, а 17% - в Марокко, где местные жители, по мнению респондентов, говорят либо по-французски, либо по-арабски.
Любопытно, что 11% пользователей сказали, что не планируют посещать США, так как либо плохо знают английский, либо не говорят на нем вовсе.
Чуть меньше 10% опрошенных боятся быть непонятыми в Аргентине, Франции и Таиланде.
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Среди пользователей были и те, для кого языковой барьер - не проблема. "Язык жестов еще никто не отменял, а для путешествия в страну, где не говорят на английском, достаточно выучить несколько базовых фраз на местном языке", - сообщила одна из респонденток.
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