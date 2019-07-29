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РИА Новости

Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США
© Depositphotos / valphoto
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. С начала января рубль укрепился к доллару почти на десять процентов и на одиннадцать — к евро. Это лучший результат среди валют развивающихся экономик. На курс не повлияли ни колебания цен на нефть, ни угрозы американских санкций. Приближается август — традиционно сложный месяц для российской денежной единицы. Чего ждать от рубля в последний месяц лета — в материале РИА Новости.

Новая реальность

В первом полугодии рубль показал лучшую динамику среди 36 основных мировых валют — не только развивающихся стран. В июле вернулся к многомесячным максимумам по отношению к валютной корзине. Как поясняют аналитики компании "БКС Брокер", это прежде всего результат высокого спроса на российские долговые бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ).

Доходность российского долга намного превышает ставки и на развивающихся, и на развитых долговых рынках. Это стимулирует приток зарубежных средств, которые конвертируются в рубли для покупки ОФЗ, что, в свою очередь, способствует укреплению отечественной валюты.

Впереди август, а в этом месяце рубль за последние 20 лет дешевел почти в 70% случаев. Однако на этот раз, по мнению большинства экспертов, никаких неприятностей не будет: существенных проблем для российской денежной единицы пока не предвидится.
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Рубль поддерживают и решения, и намерения ведущих центральных банков. Так, американский и европейский ЦБ готовятся к изменению монетарной политики. Европейский по итогам июльского заседания сохранил процентные ставки прежними, но указал на возможность пересмотра этой позиции уже в сентябре. Евро отреагировал на такое известие достаточно бурно и впервые с марта прошлого года опустился ниже 70 рублей.

"Это станет новой реальностью августа. Вполне ожидаемое событие, возвращающее нас в лето 2017 года", — отмечает Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари".

Поддержка от ФРС

Более решительных действий ждут от Федеральной резервной системы: 31 июля американский регулятор, скорее всего, снизит ставку — впервые за десять лет.
Информация о предстоящем смягчении кредитно-денежной политики уже послужила одним из основных факторов ослабления доллара с почти 70 рублей к нынешним 62-63 рублям. Cнижение ставки окажет дополнительную поддержку российской валюте.
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"Если ключевые ставки в Европе и США уменьшатся, капитал начнет искать более доходные инструменты. Пока российский ЦБ не собирается отказываться от умеренно жесткой политики, что предполагает сохранение высокой доходности рынка ОФЗ", — поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер".

Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.

В то же время некоторые эксперты указывают, что наметившийся переход ЦБ к более нейтральной политике снижает спрос на российский долг.
"Активность иностранцев в секторе ОФЗ уменьшилась, число размещений сократилось, но пока эта тенденция не набрала обороты", — говорит Андрей Верников, директор по аналитике ИК "Церих кэпитал менеджмент". По его мнению, решение Банка России снизить ставку на 0,25 процентного пункта ожидали на рынке — и на рубле это никак не отразится. Тем не менее, добавляет Бодрова, рынок ОФЗ теперь менее привлекателен для "горячих денег".
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"Ориентировочно в августе, несмотря на всю его "так себе репутацию" для российской валюты, доллар останется в пределах 62-64 рублей, может быть, попробует подняться к 64,5-65. Диапазон евро — 69,5-73 рубля", — прогнозирует Бодрова.

Обвала не предвидится

Что касается нефтяных цен, от которых по-прежнему существенно зависит российская валюта, — сюрпризов эксперты не ждут. Шансы того, что котировки нефти марки Brent упадут в августе ниже 59 долларов за баррель, невелики, следовательно, и рублю опасаться нечего.
При нефти на текущих уровнях — плюс-минус десять процентов — у рубля нет поводов для резких движений. "Если котировки сдвинутся к нижней прогнозной границе, Минфин сократит покупку валюты в рамках бюджетного правила, а если к верхней, приток валюты сам обеспечит необходимый баланс на рынке", — объясняет Кочетков из компании "Открытие Брокер".
Наконец, рубль поддержат хорошие фундаментальные показатели — положительные сальдо торгового и платежного балансов, а также профицитный бюджет, который рассчитан при цене нефти 40 долларов за баррель.
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Европейский центральный банккурс рубляключевая ставкаФедеральная резервная система СШАЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
А в лето 14 года, ну хотя бы частично, нет желания вернуться? А то бакс по 30 с хвостиком, вполне вполне... Вот только не даст ни кто, из денежных воротил, народу порадоваться. Ну нафига ему забугористые товары в полцены?
29 июля, 09:43
CCicicipi
3510309
Ну что тут сказать, у нас если новость положительная, жди отрицательную ( по теме)
29 июля, 08:47
Валерий Штатько
2851105
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