Сирия надеется укрепить сотрудничество с Белоруссией

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Сирия и Белоруссия договорились в августе провести заседание межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, и этот шаг будет способствовать укреплению взаимодействия между двумя странами, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Беларусь и Сирия - страны небольшие, но, работая вместе, сообща, мы можем сделать многое, чтобы благосостояние наших народов росло. Мы договорились с представителями Беларуси, что в августе пройдет заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Это очень важный шаг, который поможет раскрыть потенциал и укрепить дружбу между нашими странами", - заявил Муаллем в интервью телеканалу "Беларусь 1" , которое было показано в воскресенье. Несколькими днями ранее он посетил Белоруссию с официальным визитом.

По словам Муаллема, сейчас положение дел в Сирии намного лучше, чем было в прошлом году или несколько лет назад, - власти контролируют более 80% территории.

"Очаги террористов еще есть – на северо-западе, на северо-востоке страны, но мы намерены освободить от них все государство. Также мы настаиваем и будем делать все возможное, чтобы все иностранные войска, находящиеся на сирийской территории незаконно, покинули ее. Борьба против террористов будет продолжена, параллельно будет вестись работа в рамках политического процесса. И, конечно, власти реализуют программу восстановления, особенно в тех регионах, где инфраструктура пострадала больше всего", - сказал он.

Как отметил глава сирийского МИД, терроризм – "эпидемия международного масштаба", однако это явление способно к распространению, оно может захлестнуть и другие страны.

"Есть те, кто поддерживает террористов, хотя это изначально не в их интересах, так как возможен обратный эффект. Они отказываются забрать боевиков назад, остановить поток. А ведь террористы прибыли в Сирию из десятков государств. Чтобы победить это зло, необходимы международные обязательства и их выполнение. Нужно остановить финансирование террористов и их вооружения, нужно бороться с распространением террористической идеологии. И международное сообщество должно поддерживать усилия Сирии", - добавил Муаллем.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.