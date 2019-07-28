Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T23:17Z
https://ria.ru/20190728/1556955755.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152888/72/1528887220_0:213:4132:2537_1036x0_80_0_0_ac79b8c8c30dd5cc1b5f50836042287d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирия надеется укрепить сотрудничество с Белоруссией

Вчера, 23:17
603
© Фото : SANAСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© Фото : SANA
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Сирия и Белоруссия договорились в августе провести заседание межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, и этот шаг будет способствовать укреплению взаимодействия между двумя странами, сообщил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
"Беларусь и Сирия - страны небольшие, но, работая вместе, сообща, мы можем сделать многое, чтобы благосостояние наших народов росло. Мы договорились с представителями Беларуси, что в августе пройдет заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Это очень важный шаг, который поможет раскрыть потенциал и укрепить дружбу между нашими странами", - заявил Муаллем в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в воскресенье. Несколькими днями ранее он посетил Белоруссию с официальным визитом.
Дамаск
24 июля, 14:21
Российская компания может построить жилье в пригороде Дамаска
По словам Муаллема, сейчас положение дел в Сирии намного лучше, чем было в прошлом году или несколько лет назад, - власти контролируют более 80% территории.
"Очаги террористов еще есть – на северо-западе, на северо-востоке страны, но мы намерены освободить от них все государство. Также мы настаиваем и будем делать все возможное, чтобы все иностранные войска, находящиеся на сирийской территории незаконно, покинули ее. Борьба против террористов будет продолжена, параллельно будет вестись работа в рамках политического процесса. И, конечно, власти реализуют программу восстановления, особенно в тех регионах, где инфраструктура пострадала больше всего", - сказал он.
Как отметил глава сирийского МИД, терроризм – "эпидемия международного масштаба", однако это явление способно к распространению, оно может захлестнуть и другие страны.
Разрушенное здание в Сирии
27 июля, 05:02
В пригороде Дамаска восстановили завод бытовой техники
"Есть те, кто поддерживает террористов, хотя это изначально не в их интересах, так как возможен обратный эффект. Они отказываются забрать боевиков назад, остановить поток. А ведь террористы прибыли в Сирию из десятков государств. Чтобы победить это зло, необходимы международные обязательства и их выполнение. Нужно остановить финансирование террористов и их вооружения, нужно бороться с распространением террористической идеологии. И международное сообщество должно поддерживать усилия Сирии", - добавил Муаллем.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1201010
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииВалид МуаллемМИД СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Подготовка к военному параду в честь Дня независимости Украины в Киеве
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
РИА
Новости
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
Украинские военные
В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию
Катер проекта 1231 (вариант без крыльев)
Морские монстры. Самые амбициозные советские проекты боевых кораблей
Лента
новостей
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Международная космическая станция
Источник: запуск к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления
Группа Rammstein выступит в "Лужниках"
ПНС обвинило армию Хафтара в авиаударе по полевому госпиталю в Триполи
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы
В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса
Сухуми
В Абхазии назвали условия для диалога с Грузией
Вид на город Алеппо
Российские военные впервые за три месяца не зафиксировали обстрелов в Сирии
Ракетный эсминец HMS Duncan Королевского военно-морского флота Великобритании
Еще один корабль британских ВМС прибыл в Персидский залив
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:04В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за неделю
10:02На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции
09:59В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
09:58В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
09:50На Украине объявили о реформе СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
09:11Выплаты вкладчикам банка "Ассоциация" начнутся не позднее 12 августа
09:10Умерла "самая умная" собака в мире
Лента новостейМолния