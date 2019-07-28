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РИА Новости

Армянский военный погиб при обстреле на границе

Вчера, 22:43
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ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в воскресенье о гибели контрактника в результате обстрела с азербайджанской стороны.

"Печальное известие. Сегодня на северо-восточном участке границы (с Азербайджаном – ред.) в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий контрактной службы ВС Армении Арман Булгадарян 1995 года рождения", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Накануне пресс-служба Минобороны Армении заявила о ранении военнослужащего так же на северо-восточном участке границы.
Отношения между Арменией и Азербайджаном напряжены из-за конфликта в Карабахе, начавшегося в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военнослужащий армии обороны Нагорного Карабаха
1 июня, 11:05
Минобороны непризнанной НКР заявило о гибели военного при обстреле
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Ситуация в зоне карабахского конфликтаАзербайджанАрменияВ мире
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