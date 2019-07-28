Армянский военный погиб при обстреле на границе

ЕРЕВАН, 28 июл – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в воскресенье о гибели контрактника в результате обстрела с азербайджанской стороны.

"Печальное известие. Сегодня на северо-восточном участке границы (с Азербайджаном – ред.) в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий контрактной службы ВС Армении Арман Булгадарян 1995 года рождения", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Накануне пресс-служба Минобороны Армении заявила о ранении военнослужащего так же на северо-восточном участке границы.

Отношения между Арменией и Азербайджаном напряжены из-за конфликта в Карабахе, начавшегося в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР.