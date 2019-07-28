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РИА Новости

В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса

Вчера, 21:49
1998
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМонитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о решении суда пересчитать голоса в округе Львовской области, где одержал победу кандидат от этой политсилы.
Как сообщила пресс-служба партии, Львовский административный суд принял решение о пересчете голосов в 119-м избирательном округе, где победил кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. При этом в партии назвали такое решение "попыткой отобрать честную и законную победу".
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В партии отметили, что ни в день голосования, ни позже не зафиксировано ни одного акта о нарушениях избирательного процесса. "Несмотря на это, не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов", - добавили в пресс-службе политсилы.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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