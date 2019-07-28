В округе, где победил кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса

КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила о решении суда пересчитать голоса в округе Львовской области, где одержал победу кандидат от этой политсилы.

Как сообщила пресс-служба партии, Львовский административный суд принял решение о пересчете голосов в 119-м избирательном округе, где победил кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. При этом в партии назвали такое решение "попыткой отобрать честную и законную победу".

В партии отметили, что ни в день голосования, ни позже не зафиксировано ни одного акта о нарушениях избирательного процесса. "Несмотря на это, не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов", - добавили в пресс-службе политсилы.