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РИА Новости

Водитель проигнорировал знак "Обгон запрещен", убил троих и погиб сам

Вчера, 21:26
47623
© отдел пропаганды УГИБДДФото с места ДТП в Ленобласти
Фото с места ДТП в Ленобласти
© отдел пропаганды УГИБДД
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП на Киевском шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщает новостной портал "47 news" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Трагедия произошла в районе поселка Новые Крупели. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В результате инцидента оба водителя и пассажиры на передних сиденьях погибли. Еще двое человек, сидевших сзади, пострадали. Один из них несовершеннолетний.
Виновник ДТП выполнил опасный маневр в зоне действия знака "Обгон запрещен". По предварительным данным, авария произошла на подъеме дороги.
Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.
Инспектор ГИБДД
28 июня, 11:36
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93811937864
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Ленинградская областьПроисшествия
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Виновно гос-во. Встречки 20 лет назад должны быть разделены барьером, как в Европе
28 июля, 22:33
Павел С
32013247
не в дорогах дело. ПДД надо соблюдать и не создавать аварийно опасные ситуации.
28 июля, 23:37
bbask
7800001
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