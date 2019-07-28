Водитель проигнорировал знак "Обгон запрещен", убил троих и погиб сам

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП на Киевском шоссе в Ленинградской области. Об этом сообщает новостной портал "47 news" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Трагедия произошла в районе поселка Новые Крупели. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В результате инцидента оба водителя и пассажиры на передних сиденьях погибли. Еще двое человек, сидевших сзади, пострадали. Один из них несовершеннолетний.
Виновник ДТП выполнил опасный маневр в зоне действия знака "Обгон запрещен". По предварительным данным, авария произошла на подъеме дороги.
Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.