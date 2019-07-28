Водитель проигнорировал знак "Обгон запрещен", убил троих и погиб сам

Трагедия произошла в районе поселка Новые Крупели. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В результате инцидента оба водителя и пассажиры на передних сиденьях погибли. Еще двое человек, сидевших сзади, пострадали. Один из них несовершеннолетний.