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РИА Новости

Рябков оценил возможность возвращения Ирана к выполнению СВПД

Вчера, 20:18
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в нынешних условиях, когда другая сторона не выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возвращение Ирана к первоначальным обязательствам нереалистично.
"Есть участники (совместной комиссии), которые считают, что Иран без каких-то дополнительных оговорок, условий и требований должен вернуться к полному выполнению своих обязательств по СВПД. Но в нынешней ситуации это совершенно нереалистично. Нам понятны мотивы, по которым иранская сторона приняла эту методологию воздействия на умонастроения остальных участников сделки", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания совместной комиссии по соглашению о ядерной программе Ирана.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 17:52
"Пятерка" призвала Иран не прекращать обязательства по СВПД, заявил Рябков
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСергей РябковИранВ мире
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