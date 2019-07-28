Рябков оценил возможность возвращения Ирана к выполнению СВПД

ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в нынешних условиях, когда другая сторона не выполняет условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возвращение Ирана к первоначальным обязательствам нереалистично.

"Есть участники (совместной комиссии), которые считают, что Иран без каких-то дополнительных оговорок, условий и требований должен вернуться к полному выполнению своих обязательств по СВПД. Но в нынешней ситуации это совершенно нереалистично. Нам понятны мотивы, по которым иранская сторона приняла эту методологию воздействия на умонастроения остальных участников сделки", - сказал Рябков журналистам по итогам заседания совместной комиссии по соглашению о ядерной программе Ирана.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.