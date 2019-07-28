Мэр Махачкалы проконтролирует составление списков дагестанских ополченцев

МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Мэр Махачкалы Салман Дадаев будет контролировать составление списков дагестанский ополченцев, воевавших против боевиков в 1999 году, сообщается в тексте распоряжения на официальном сайте администрации города.

Во время прошлой прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана заявили, что уже получили поручение от Минкавказа и начали подготовку списков ополченцев.

"Создать комиссию для рассмотрения обращений граждан для включения их в списки лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны... Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений граждан для включения в списки... Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой", - говорится в тексте распоряжения, подписанного мэром Махачкалы.

Глава республики назвал долгожданным принятие закона о приравнивании дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий и отметил, что "хотелось бы, чтобы сегодня об этом помнили все жители нашей огромной многонациональной страны".