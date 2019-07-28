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РИА Новости

Праздничный салют в Петербурге в честь Дня ВМФ. Прямая трансляция

Вчера, 22:19
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В Санкт-Петербурге проходит праздничный салют в честь Дня ВМФ.
Военно-морской флот России отмечает 323-ю годовщину со дня образования. Главный парад прошел в Северной столице, его принял президент России Владимир Путин.
В акватории Невы состоялся торжественный проход кораблей и пролет морской авиации. В мероприятии приняли участие более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.
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День ВМФ России – 2019Санкт-Петербург
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