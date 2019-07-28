Праздничный салют в Петербурге в честь Дня ВМФ. Прямая трансляция

В акватории Невы состоялся торжественный проход кораблей и пролет морской авиации. В мероприятии приняли участие более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также 43 боевых корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.