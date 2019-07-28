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РИА Новости

Роухани надеется, что Джонсон поможет наладить отношения с Британией

Вчера, 17:38
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани считает, что знакомство нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со сложившейся ситуацией в отношениях между Тегераном и Лондоном поможет устранению препятствий в отношениях двух стран, сообщается на сайте президента ИРИ.
"Хочу поздравить вас с избранием в качестве премьер-министра Соединенного Королевства. Надеюсь, что ваше знакомство с отношениями Ирана и Британии и ваш визит в Тегеран во многом поспособствуют устранению существующих препятствий на пути развития отношений между двумя странами, и мы станем свидетелями дальнейшего углубления многосторонних отношений во время вашего пребывания в должности премьер-министра", - сообщается в заявлении Роухани.
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Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера в британском Гибралтаре 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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