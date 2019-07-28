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РИА Новости

"Не давала покоя": знакомая зарезанной блогерши рассказала о ее завистниках

Вчера, 17:26
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Погибшая девушка-блогер
Погибшая девушка-блогер
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Знакомая зарезанной в Москве девушки рассказала, что у нее были завистники. Об этом она сообщила телеканалу РЕН ТВ.
По ее словам, ей неоднократно присылали в соцсетях откровенные фото убитой и пытались выяснить, предоставляет ли та интимные услуги. Девушка отказывалась отвечать на подобные вопросы о подруге. Кроме того, до нее доходили слухи, что погибшая блогерша занимается "не тем, чем надо".
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"Мне она сама писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась", – рассказала знакомая девушки.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой молодой женщины. Погибшую нашли с перерезанным горлом, одежды на ней не было.
Девушка училась в столичном медвузе и вела блог об учебе и путешествиях в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.
Обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, мотивом убийства могла стать ревность.
Олег Заикин
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