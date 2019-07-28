"Не давала покоя": знакомая зарезанной блогерши рассказала о ее завистниках

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Знакомая зарезанной в Москве девушки рассказала, что у нее были завистники. Об этом она Знакомая зарезанной в Москве девушки рассказала, что у нее были завистники. Об этом она сообщила телеканалу РЕН ТВ.

По ее словам, ей неоднократно присылали в соцсетях откровенные фото убитой и пытались выяснить, предоставляет ли та интимные услуги. Девушка отказывалась отвечать на подобные вопросы о подруге. Кроме того, до нее доходили слухи, что погибшая блогерша занимается "не тем, чем надо".

"Мне она сама писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась", – рассказала знакомая девушки.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой молодой женщины. Погибшую нашли с перерезанным горлом, одежды на ней не было.

Девушка училась в столичном медвузе и вела блог об учебе и путешествиях в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.