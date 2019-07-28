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РИА Новости

Сообщения о минировании бизнес-центров и ТЦ в Москве не подтвердились

Вчера, 17:20
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Анонимные сообщения о минировании в трех бизнес-центрах и одном торговом центре в Москве не подтвердились, всего было эвакуировано чуть более 1,4 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверках в бизнес-центрах "Манхэттен", "Neo Geo", "71" и торговом центре "Атриум" после анонимных сообщений с угрозами взрывов.
"Проверки на всех четырех объектах с массовым пребыванием людей завершены, угрозы не подтвердились", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего после анонимных сообщений о "минировании" были эвакуированы свыше 1,4 тысячи человек.
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