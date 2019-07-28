Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Пользователи соцсетей напомнили главе государства, что Украины в десятом веке еще не было.
"Приведите исторический документ, где слово "Украина" присутствует в сочетании "Киевская Русь-Украина". Найдете только Киевскую Русь",— написал один из комментаторов.
"Слово Украина лишнее на этом празднике", — считает @ppopopoq.
"Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир?" — говорится в комментарии Sergey Bedny.
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"Вова, открою тебе страшную тайну — тогда не было никакой Украины", — отметил alexflex777.
"Вспомните, господин президент, как вас учили в школе. Вспомнили? Вот хорошо! А если нет, идите снова учитесь", — обратился к главе государства @SergYavorskiy.
Некоторые пользователи отметили, что крещением страны нужно теперь считать выдачу томоса.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. При этом на Украине с 2008 года праздник официально носит название "День крещения Киевской Руси-Украины".