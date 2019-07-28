Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства

Пользователи соцсетей напомнили главе государства, что Украины в десятом веке еще не было.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. При этом на Украине с 2008 года праздник официально носит название "День крещения Киевской Руси-Украины".