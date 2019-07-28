Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки

ЛОНДОН, 28 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром Борисом Джонсоном, начало усиленную подготовку к выходу из ЕС без заключения соглашения на фоне заявлений Брюсселя о неготовности пересматривать ранее заключенный проект соглашения по Brexit. Об этом свидетельствуют высказывания британских министров и политиков, сделанных в воскресенье.

В частности министр иностранных дел Саджид Джавид напомнил, что до Brexit, который, "несомненно произойдет", осталось 95 дней. В случае если Британия и ЕС не достигнут "хорошей сделки", Соединенному Королевству следует быть готовым к Brexit без соглашения, написал глава МИД в своем Twitter

"Поэтому я озадачил канцелярию (министерство финансов) немедленно ускорить подготовку к Brexit без сделки", - отметил Джавид, добавив, что на следующей неделе объявит о ряде мер по финансированию указанных подготовительных действий.

Сторонник Brexit Майкл Гоув, который выполняет роль координатора подготовительной работы правительства к Brexit без соглашения, отметил, что необходимо принять тот факт, что Брюссель может не изменить свою позицию по ранее согласованному ЕС и Британией проекту сделки. В таком случае Brexit без сделки неизбежен.

"Мы все еще надеемся, что они передумают, но мы должны исходить из предположения, что этого не произойдет… No deal сейчас очень реальная перспектива, и мы должны убедиться, что мы готовы", - написал политик на страницах газеты Sunday Times, добавив, что подготовка к выходу без сделки на данный момент является главным приоритетом британского правительства.