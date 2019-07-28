На Украине возбудили дело из-за скандального видео с генералом полиции

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело из-за видео с начальником полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей, сообщил директор Госбюро Роман Труба в Telegram.
Ранее в Сети появилось видео, снятое в 2018 году, на котором запечатлено, как Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Спецназовцы отвезли патрульных в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними беседу.
"ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным", — написал Труба.
В случае доказательства вины Глуховере грозит до восьми лет лишения свободы. "А можно было просто заплатить штраф", — добавил Труба.
Нацполиция Украины также заявила о проведении служебного расследования.
"По факту событий в Днепропетровской области, изложенных в СМИ, начато служебное расследование. Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова", — сообщила пресс-служба полиции.
Глуховеря написал в фейсбуке, что считал конфликт с патрульными полицейскими исчерпанным и готов предоставить любую информацию по инциденту. "Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям", — написал Глуховеря, добавив, что разрешение этой ситуации является для него "делом чести".