На Украине возбудили дело из-за скандального видео с генералом полиции

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело из-за видео с начальником полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей, сообщил директор Госбюро Роман Труба в Telegram.

Ранее в Сети появилось видео, снятое в 2018 году, на котором запечатлено, как Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Спецназовцы отвезли патрульных в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними беседу.

"ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным", — написал Труба.

В случае доказательства вины Глуховере грозит до восьми лет лишения свободы. "А можно было просто заплатить штраф", — добавил Труба.

Нацполиция Украины также заявила о проведении служебного расследования.

"По факту событий в Днепропетровской области, изложенных в СМИ, начато служебное расследование. Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова", — сообщила пресс-служба полиции.