Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-28T14:19Z
https://ria.ru/20190728/1556948201.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112962/50/1129625019_0:0:1635:921_1036x0_80_0_0_f943f3ec0309df7e724de3bc0647d858.jpg
РИА Новости

На Украине возбудили дело из-за скандального видео с генералом полиции

Вчера, 14:17
4255
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело из-за видео с начальником полиции Днепропетровской области Виталием Глуховерей, сообщил директор Госбюро Роман Труба в Telegram.
Ранее в Сети появилось видео, снятое в 2018 году, на котором запечатлено, как Глуховеря вызвал подразделение специального назначения КОРД для задержания патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Спецназовцы отвезли патрульных в кабинет Глуховери, где генерал провел с ними беседу.
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал Евровидения
25 июля, 11:32
Экс-главу полиции Одесской области Украины задержали по делу о хищении
"ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным", — написал Труба.
В случае доказательства вины Глуховере грозит до восьми лет лишения свободы. "А можно было просто заплатить штраф", — добавил Труба.
Нацполиция Украины также заявила о проведении служебного расследования.
"По факту событий в Днепропетровской области, изложенных в СМИ, начато служебное расследование. Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова", — сообщила пресс-служба полиции.
Глуховеря написал в фейсбуке, что считал конфликт с патрульными полицейскими исчерпанным и готов предоставить любую информацию по инциденту. "Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям", — написал Глуховеря, добавив, что разрешение этой ситуации является для него "делом чести".
Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
21 июля, 20:48
Полиция Украины расследует 155 дел после президентских выборов
221262423
Обсудить 0
Днепропетровская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
Сбитые в Ливии украинские Ил-76 перевозили оружие, сообщили СМИ
РИА
Новости
"Как из кино про зомби": украинские электрички испугали пользователей Сети
Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
В Грузии прошел митинг за улучшение отношений с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Лента
новостей
Президент России Борис Ельцин и Наина Ельцина выходят из здания аэропорта Орли во время визита во Французскую Республику
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после посещения парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России. 28 июля 2019
Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ: близкий к Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока — 2"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер Лексус разыграл опального украинского генерала от имени Зеленского
Газовое оборудование во Львовской области Украины
Украина в поисках энергетической экзотики. Поможет ли ей Катар?
Украинский снайпер в Луганской области
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Россиянин Александр Винник
Адвокат назвал иск США к Виннику на 100 миллионов долларов политическим
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Более половины задержанных на незаконной акции в Москве — иногородние
Бари Алибасов
Бари Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Владимир Кара-Мурза
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07В Волгограде возле монумента "Родина-мать зовет" нашли снаряды времен войны
10:06Момент стрельбы на фестивале еды в США попал на видео
10:04В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за неделю
10:02На Украине заявили об упадке военно-промышленного комплекса из-за коррупции
09:59В МИД рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
09:58В ДНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
09:50На Украине объявили о реформе СБУ
09:50В Тамбовской области восемь человек отравились грибами
09:48В Бразилии задержали четверых подозреваемых в краже более 700 кг золота
09:44Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют
09:39Молдавия отменила запрет на поездки депутатов и чиновников в Россию
09:39В Челябинске рассказали о пострадавших в ДТП с участием экс-замгубернатора
09:39В трех районах Забайкалья могут ввести режим ЧС из-за засухи
09:32В Якутию для тушения лесных пожаров прибудет самолет-амфибия Бе-200
09:29В Днепре более 20 работников предприятия остаются в больнице с отравлением
09:26Трое мужчин утонули в популярной среди туристов бухте Владивостока
09:20В Приангарье частично восстановили нарушенный график движения поездов
09:17Американские эксперты оценили инициативу России по Персидскому заливу
09:15Трое россиян пострадали в ДТП на севере Казахстана
09:13"Росгеология" предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ
Лента новостейМолния