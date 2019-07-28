В Москве ночью вскрыли помещения Физического института им. Лебедева

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Неизвестные в Москве в ночь на воскресенье вскрыли помещения организации по адресу Ленинский проспект, 53, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. По данным открытых источников, по этому адресу находится Физический институт имени П. Лебедева РАН.

"Сегодня ночью поступило сообщение о вскрытии помещений организации по адресу: Ленинский проспект 53. Проводится проверка, устанавливается возможный материальный ущерб", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным из открытых источников по этому адресу находится физический институт РАН. Как в свою очередь уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, ничего ценного из помещений преступники не вынесли.