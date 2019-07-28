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РИА Новости

В Москве ночью вскрыли помещения Физического института им. Лебедева

Вчера, 13:48
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Неизвестные в Москве в ночь на воскресенье вскрыли помещения организации по адресу Ленинский проспект, 53, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. По данным открытых источников, по этому адресу находится Физический институт имени П. Лебедева РАН.
"Сегодня ночью поступило сообщение о вскрытии помещений организации по адресу: Ленинский проспект 53. Проводится проверка, устанавливается возможный материальный ущерб", - сказал сотрудник пресс-службы.
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По данным из открытых источников по этому адресу находится физический институт РАН. Как в свою очередь уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, ничего ценного из помещений преступники не вынесли.
Физический институт имени П.Н. Лебедева Российской академии наук является одним из крупнейших научно-исследовательских центров России. Его научная тематика охватывает практически все основные направления физики.
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Российская академия наукМоскваПроисшествия
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