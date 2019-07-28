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РИА Новости

Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Александр КряжевСмог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 28 июл - РИА Новости. Шлейф от лесных пожаров в РФ накрыл ряд областей Казахстана, в ряде регионов республики наблюдается дымка, сообщила в воскресенье гидрометеорологическая служба Казахстана (Казгидромет).
Лесные пожары полыхают в России на площади 163 тысячи гектаров.
Лесной пожар
26 июля, 21:26
Лесным ведомствам поручили нарастить силы для тушения пожаров в Сибири
"По снимкам дистанционного зондирования земли спутников NASA в сравнении с 26 июля расширились очаги возгорания, пожары в районе Сибири, шлейф от пожаров распространяется в западном направлении. Южная часть шлейфа от пожаров, как ранее сообщалось, покрывает Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, распространился на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области", - говорится в сообщении ведомства.
По данным гидрометеорологической службы, в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областях и Нур-Султане "сложились неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе". "Во всех вышеперечисленных областях наблюдается слабый юго-восточный ветер до 6 м/с, на большей территории без осадков, в Акмолинской области, городе Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях наблюдается дымка", - говорится в сообщении.
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РоссияКазахстанПроисшествия
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