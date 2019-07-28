Дым от лесных пожаров в России накрыл ряд областей Казахстана

НУР-СУЛТАН, 28 июл - РИА Новости. Шлейф от лесных пожаров в РФ накрыл ряд областей Казахстана, в ряде регионов республики наблюдается дымка, сообщила в воскресенье гидрометеорологическая служба Казахстана (Казгидромет).

Лесные пожары полыхают в России на площади 163 тысячи гектаров.

"По снимкам дистанционного зондирования земли спутников NASA в сравнении с 26 июля расширились очаги возгорания, пожары в районе Сибири, шлейф от пожаров распространяется в западном направлении. Южная часть шлейфа от пожаров, как ранее сообщалось, покрывает Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Костанайскую область, распространился на Карагандинскую область и на северные районы Алматинской области", - говорится в сообщении ведомства.