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РИА Новости

Путин после военно-морского парада пообщался с жителями Петербурга

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин общается со зрителями Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин общается со зрителями Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после окончания парада в честь Дня ВМФ пообщался с петербуржцами и гостями города.
В сопровождении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Путин прошелся по Адмиралтейской набережной. Зрители парада приветствовали президента и поздравляли с праздником.
Военнослужащие маршируют с Андреевским флагом на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
Вчера, 12:14
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Глава государства в Санкт-Петербурге принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования. Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.
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День ВМФ России – 2019Владимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин во время Главного военно-морского парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
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Новости
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