Путин после военно-морского парада пообщался с жителями Петербурга

С-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после окончания парада в честь Дня ВМФ пообщался с петербуржцами и гостями города.

В сопровождении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Путин прошелся по Адмиралтейской набережной. Зрители парада приветствовали президента и поздравляли с праздником.

Глава государства в Санкт-Петербурге принимает участие в торжествах по случаю Дня ВМФ, российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования. Ранее в воскресенье президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде.