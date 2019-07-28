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РИА Новости

СММ ОБСЕ зафиксировала 26 нарушений перемирия в Донбассе

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ
Представители ОБСЕ
© РИА Новости / Стрингер
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Представители ОБСЕ. Архивное фото
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что зафиксировала 26 нарушений перемирия в Донбассе, большинство из них - в районе Донецкой фильтровальной станции.
"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (5), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (11 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано примерно в 0,3-1 км к югу от камеры СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка) и в районах к югу от н. п. Пищевик (подконтролен правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя)", - говорится в отчете миссии по состоянию на 26 июля.
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В отчете, опубликованном 27 июля, говорится, что в Луганской области количество нарушений составило 21, тогда как за предыдущий отчетный период не было зафиксировано ни одного взрыва.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ОБСЕДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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