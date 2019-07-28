СММ ОБСЕ зафиксировала 26 нарушений перемирия в Донбассе

КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что зафиксировала 26 нарушений перемирия в Донбассе, большинство из них - в районе Донецкой фильтровальной станции.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав меньше взрывов (5), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (11 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано примерно в 0,3-1 км к югу от камеры СММ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка) и в районах к югу от н. п. Пищевик (подконтролен правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя)", - говорится в отчете миссии по состоянию на 26 июля.

В отчете, опубликованном 27 июля, говорится, что в Луганской области количество нарушений составило 21, тогда как за предыдущий отчетный период не было зафиксировано ни одного взрыва.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.